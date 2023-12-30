تراند اليوم : كيف تعرف اذا تم حظرك في الواتس اب؟ ورابط تحميل التطبيق الأصلي 2024

الرياض - أميرة القحطاني - كيف تعرف اذا تم حظرك في الواتس اب؟ يعد واتساب أشهر برامج المراسلة والاتصالات في العالم في الوقت الحالى حيث يتيح لك مراسلة الأهل والأصدقاء وإرسال الصور والفيديوهات لهم وأيضاً يتيح إرسال الرسائل الصوتية والملفات وتتيح أيضاً خاصية مشاركة موقعك الحالى لكى تتطمئن المهتمين بك وبطريقة سهلة ويسيرة وبشكل مجانى ويتيح أيضاً خاصية تتزيل الحالات لكى تقوم بمشاركة فعاليات يومك مع أهلك وأصدقائك ومع كل هذه المميزات قد يعانى بعد الأشخاص من مشاكل أهمها الحظر وسنوضح معكم طرق معرفة إذا قام شخص ما بحظرك على واتساب بدون معرفتك فكيف تعرف ذلك بكل سهولة

كيف تعرف اذا تم حظرك في الواتس اب ؟

إذا قام شخص ما بحظرك على تطبيق واتساب يمكنك معرفة ذلك من خلال عدة خطوات سنقوم بتوضحيها لك في السطور القادمة

أولها عدم ظهور الحالات التى يقوم هذا الشخص بتنزليها.

عدم ظهور الصورة الشخصية لهذا الشخص وستظهر لك بالشكل التالي

عندما تقوم بإرسال رسالة إلى هذا الشخص تظهر لك الرسالة امامها شرطة واحدة بالشكل التالى.

عندما يحدث لك كل الاشياء الماضية يمكنك التأكد ب أن هذا الشخص قد قام بحظرك من على واتساب

لكن في حالة وجود صورة للشخص وعند إرسال الرسالة تجد الشرطة الواحدة ف هذا يعنى أن هذا الشخص غير متصل بشبكة الإنترنت الخاصة به ولم يقم بحظرك وعندما يظهر لك الحالات الخاصة به يمكنك التأكد انه لم يقم بحظرك من على واتساب.

كيف اعرف اني محظور في الواتس 2024 ؟

حذرت شركة واتساب مستخدميها من تحميل التطبيقات المشبوهة والتي كثرت في المدّة الأخيرة وأوضحت الشركة أنها غير مسئولة عن حدوث أي اختراق للحساب الخاص بك في حالة تحميل أي تطبيق مُشْتَبَه فيه ونصحت بعدم مشاركة بياناتك مع هذه التطبيقات لأنه من الممكن اختراق الحساب الخاص بك بكل سهولة وحثت الشركة مستخدميها على تحميل البرنامَج الأصلي، وإليكم رابط فك حظر الواتس اب.

خطوات تحميل واتساب الأصلي

يمكن لحاملى اندرويد تحميل واتساب بهذه الخطوات:

الدخول على متصفح جوجل بلاى.

كتابة تحميل واتساب في مكان البحث

اضغط على تثبيت البرنامج وانتظر عملية التحميل.

تحميل واتساب لحاملى ايفون

افتح Apple store متجر الايفون.

اكتب في مكان البحث تحميل واتساب.

اضغط على تثبيت.

عند تثبيت البرنامَج يرجى كتابة رقم الهاتف.

انتظار إرسال الكود على جهازك.

عند وصوله يرجى كتابة الكود بعدها يمكنك اختيار صورة شخصية لك.

البدء بمراسلة الأهل والأصدقاء، وإليكم قراءة رسائل الواتس اب المحذوفة.

بهذه الطريقة قد قمت بعمل حساب على واتساب بكل سهولة وبدون الاتجاه إلى المواقع المشبوهة التي يمكن أن تقوم بإتلاف حسابك واختراقه.

تحديث واتساب الجديد يمنع فقدان الرسائل 2024

كشف برنامج واتساب الجديد عن ميزة خفية يجهلها الكثيرون ألا وهي منع فقدان الرسائل، خاصة المهمة، الكثير منا ينسي بعض المواعيد ذات الأهمية الكبري، لهذا يذكرك التحديث الجديد بالرسائل القصيرة المهمة، ولكي تستفيد من هذه الميزة عليك أن تقوم بالتالي:

تثبيت رسالة الواتس اب.

النقر على استمرار مع الضغط على الرسالة المراد تثبيتها.

لحظات ويظهر اشعار يوضح لك المدة.

أختار ما بين يوم أو اسبوع او شهر.

وصلنا معكم لختام شرح كيف تعرف اذا تم حظرك في الواتس اب ؟.