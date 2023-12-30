تراند اليوم : رسمياً أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2024 عبر منصة مظلتي

الرياض - أميرة القحطاني - أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2024، قامت وزارة الشئون الاجتماعية بتقديم منحة لمساعدة افراد المجتمع في دولة العراق، حيث تكون هذه المنحة في صورة رعاية اجتماعية تساعدهم في تحسين مستوي المعيشة والنهوض بهم وتوفير الحياة الكريمة في وجود تلك الاوضاع الرهينة والصعبة التي يمر بها جميع شعوب العالم وهو عدم الاستقرار الاقتصادي، لذلك تسعي الدولة بتوفير تلك المنحة للمساعدة وفي ذلك المقال نتناول معرفة أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق 2023.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2024

يمكن معرفة أسماء الأشخاص المشمولين من تلك المنحة الخاصة بالرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية بالعراق حيث يتم الاستعلام عن طريق الخطوات الأتية علي النحو التالي:

يجب أولا الدخول علي الرابط الإلكتروني الخاص بوزارة الشئون الاجتماعية بالعراق.

القيام بالذهاب الي ايقونة إرسال الطلب.

التوجة إلي أيقونة الرعاية الاجتماعية.

تحديد الوجبة التي تريد الاستعلام عنها.

يلزم علينا القيام بإدخال البيانات الشخصية التي تحتوي علي الاسم، رقم الهوية، محل الاقامة وذلك بطريقة صحيحة والتأكد من ذلك بالمراجعة.

بعدها يتم الضغط علي كلمة استعلام.

يتم أخيرا ظهور جميع أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الذين يكون لهم الحق وذلك في الحال.

رابط الحصول علي أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق

يبحث عدد كثير من الأشخاص للحصول علي منحة الرعاية الاجتماعية بدولة العراق العربية وذلك لتحسين حياتهم ووضعهم في المعيشة بجانب انه يقوم الكثير من الأشخاص الذين بحاجه إلي تلك المساعدة بالتقديم للحصول علي ذلك، حيث قامت وزارة الشئون الاجتماعية بتوفير رابط إلكتروني رسمي يمكن من خلاله الدخول للكشف والاستعلام عن الأسماء الذين تم قبولهم للحصول علي المنحة وذلك لتسهيل الأمور حيث يمكن الدخول علي هذا رابط الرعاية الاجتماعية.

الشروط المطلوبة للتقديم للحصول علي منحة الرعاية الاجتماعية

وزارة الشئون الاجتماعية وضعت عدة شروط يجب ان تتوفر في الاشخاص الذين يريدون منحة المعيشة التي تمنحها الشئون الاجتماعية لتوفير الحياة الكريمة وتسهيل الامور علي الاسر والاشخاص المحتاجين للمساعدات داخل جميع محافظات الجمهورية العراقية حيث تكون ذلك الشروط كما يلي:

عدم تملك اي ممتلكات او عقارات او تأمين اجتماعي او صحي.

الشخص المتقدم يشترط ان يكون عراقي الجنسية.

يجب ان يكون لم يسبق له التسجيل من قبل علي منحة في الشئون الاجتماعية.

عدد افراد الاسرة لايقل عن اربع افراد وذلك يكون حد ادني.

عمر النساء يبدا من خمسة عشر عام حتي خمس وخمسون عام.

سن الافراد لايقل عن 18 عام ولا يزيد عن سن 60 عام.

رابط منصة مظلتي

يمكنكم من خلال منصة مظلتي التعرف على أسماء المستفيدين من الوجبة الأخيرة للرعاية الاجتماعية في العراق، كل ما يجب فعله هو الدخول على موقع منصة مظلتي أو منصة موقع وزارة العزل والشؤون الاجتماعية وتسجيل البيانات المطلوبة للاستفسار عن أسماء المستفيدين من الوجبة الأخيرة.

وصلنا معكم لختام شرح هذا التقرير رسمياً أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2024 عبر منصة مظلتي.