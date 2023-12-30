تراند اليوم : لينك معرفة رقم الجلوس بالاسم اليمن 2023 – 2024 للاستعلام عن النتيجة الآن

الرياض - أميرة القحطاني - لينك معرفة رقم الجلوس بالاسم اليمن 2023 – 2024 بعد التعديل الجديد التي قامت به الإدارة العامة للاختبارات في الساعات الأخيرة، لسرعة حصول الطلبة والطالبات على أرقام الجلوس، والذي يعد أحد أهم شروط دخول الاختبارات سواء للصف التاسع أو الثانوية العامة أدبي أو علمي، لذلك نوضح إليكم في هذا التقرير عبر موقعكم الإلكتروني مصر فايف اسرار سرعة الحصول على رقم الجلوس من منصة الإدارة العامة للاختبارات في اليمن، خاصة بعد شكوي الآلاف من الطلبة والطالبات في الساعات الأخيرة من عدم التمكن من حصولهم على رقم الجلوس.

ظهرت منذ ساعات قليلة نتائج الثانوية العامة اليمن 2023، لهذا يمكنكم الآن الإستعلام عن النتيجة النهائية من خلال موقع الإدارة العامة للاختبارات أو منصة موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية، لا يحتاج الأمر منكم سوي تسجيل بعض المعلومات البسيطة مثل، رقم جلوس الطالب وتحديد المحافظة التي ينتمي إليها، ثم إضافة العام الدراسي الجديد 2023.

لينك معرفة رقم الجلوس بالاسم اليمن 2023 بعد التعديل

بعد أيام قليلة للغاية تبدأ امتحانات الصف التاسع والثانوية العامة في اليمن، لذا بدأت عمليات البحث تتزايد حول أرقام جلوس الطلبة التي يمكنكم الحصول عليها من خلال عدة خطوات بسيطة تأتي كالتالي:

الدخول على موقع الإدارة العامة للاختبارات.

الضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

سجل اسم الطالب أو الطالبة.

أختار الصف (ثانوية أو التاسع).

الضغط على زر البحث عن رقم الجلوس.

بعد ثواني قليلة تظهر أرقام الجلوس والمكان المخصص وجميع التفاصيل.

موعد امتحان الثانوية العامة اليمنية 2023

أعلنت في الساعات الأخيرة وزارة التربية والتعليم اليمنية توقيت امتحانات الثانوية العامة المقرر لها يوم السبت الموافق 6 مايو 2023، وذكرت أن موعد اختبار الصف التاسع المتوسط يوم 7 مايو 2023.

جدول اختبارات الثانوية العامة اليمن 2023

الأحد 14/5/2023 مادة القران الكريم من الساعة 8.30 إلى 11.30 صباحا.

الثلاثاء 16/5/2023 مادة التربية الإسلامية من الساعة 8.30 حتي 11.30.

الخميس من الساعة 8.30 حتي 11.30 مادة اللغة العربية.

الأحد الموافق 21 /5/2023 مادة الفيزياء من 8.30 حتي 11.30.

الثلاثاء مادة اللغة الإنجليزية ثلاث ساعات من 8.30 حتي 11.30 صباحا.

الخميس مادة الجبر والهندسة ثلاث ساعات من 8.30 حتي 11.30.

الأحد مادة تفاضل وتكامل من 8.30 حتي 11.30 صباحا.

الثلاثاء كمياء من 8.30 حتي 11.30 صباحا.

الخميس أحياء ثلاث ساعات من 8.30 حتي 11.30 صباحاً.

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة اليمن 2023

وفقاً لما أعلنت عنه وزارة التعليم اليمنية مؤخراً عن بدء الاستعداد لرفع النتائج عبر منصة الإدارة العامة للاختبارات وموقع وزارة التربية والتعليم اليمنية كالتالي:

الدخول أولا على موقع وزارة التربية والتعليم أو موقع الإدارة العامة للاختبارات.

إختيار أيقونة النتائج.

حدد مربع نتائج الثانوية العامة.

اختار علمي أو أدبي.

أكتب اسم كما هو مسجل.

إضغط على أيقونة البحث.

قبل ساعات من عرض نتائج المرحلة الثانوية أو المرحلة المتوسطة يدخل الطلاب والطالبات في عمليات بحث مكثف على موقع الإدارة العامة للاختبارات لأجل الحصول على رقم الجلوس من أجل الحصول على النتيجة أو الدخول إلى الامتحانات، كما تتزايد معدلات البحث لجميع الفئات بداية من الصف التاسع أو المرحلة الثانوية العامة العلمي علوم أو الأدبي.

وصلنا معكم لختام شرح لينك معرفة رقم الجلوس بالاسم اليمن 2023 بعد التعديل.