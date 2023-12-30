تراند اليوم : أسعار كروت الشحن الجديدة بعد الزيادة في مصر لجميع الشبكات (فودافون – اتصالات – اورانج – وي)

الرياض - أميرة القحطاني - تعتبر كروت الشحن أحد الوسائل الأساسية لشحن الرصيد والاستمتاع بخدمات الهاتف المحمول في مصر، وفي ضوء الزيادة الأخيرة في أسعار كروت الشحن لجميع الشركات العاملة في مجال الاتصالات داخل مصر مثل (فودافون – اتصالات – أورانج – وي) والتي وافق عليها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، سنتناول في هذا المقال تفاصيل الزيادة وتأثيرها على المستخدمين وخاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية التي تمر بها البلاد في ظل التوترات الإقليمية والعالمية.

زيادة جديدة في أسعار كروت الشحن

بناءً على موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر، تمت زيادة أسعار كروت الشحن الجديدة بنسبة 10%، وقد قدمت شركات المحمول العاملة في مصر طلبًا لزيادة الأسعار نظرًا لارتفاع التكاليف وتدهور قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار، ويهدف هذا القرار إلى مساعدة شركات الاتصالات في تغطية تلك الزيادة في التكاليف والحفاظ على استدامة الخدمات المقدمة، وقد تم تعديل أسعار كروت الشحن لمختلف الشركات، ونستعرض لكم هذه الزيادات الجديدة:

كارت فكة 650 دقيقة وميجابايت لمدة 10 أيام بسعر 17.5 جنيه، ويضاف إليها زيادة بنسبة 10%.

كارت فكة 625 دقيقة وميجابايت لمدة 7 أيام بسعر 15.5 جنيه، ويضاف إليها زيادة بنسبة 10%.

كارت فكة 800 دقيقة وميجابايت لمدة 14 يومًا بسعر 21.5 جنيه، ويضاف إليها زيادة بنسبة 10%.

كارت فكة 900 دقيقة وميجابايت لمدة 28 يومًا بسعر 35 جنيهًا، ويضاف إليها زيادة بنسبة 10%.

كارت فكة 650 دقيقة وميجابايت لمدة 10 أيام بسعر 17.5 جنيه، ويضاف إليها زيادة بنسبة 10%.

كارت فكة 450 دقيقة وميجابايت لمدة 7 أيام بسعر 11.5 جنيه، ويضاف إليها زيادة بنسبة 10%.

كارت فكة 225 دقيقة وميجابايت لمدة 1 يوم بسعر 6 جنيهات، ويضاف إليها زيادة بنسبة 10%.

تأثير زيادة أسعار كروت الشحن على المستخدمين

من المهم فهم تأثير هذه الزيادة على المستخدمين وكيفية تأثيرها على رصيدهم ونشاطاتهم اليومية، حيث ستؤثر على المستخدمين المعتادين على شراء تلك الكروت لشحن رصيدهم، قد يشعرون بأنهم يحتاجون إلى دفع مزيد من المال للحصول على نفس الخدمات التي اعتادوا عليها في الماضي، قد يؤدي ذلك إلى تقليل استخدام الخدمات أو تحديد استخدامها من قبل المستخدمين.

مع ارتفاع أسعار كروت الشحن، قد يبحث المستخدمون عن بدائل أخرى لتلبية احتياجاتهم في الاتصالات، قد ينظرون إلى باقات أخرى أو عروض خاصة تقدمها شركات الاتصالات لتوفير المزيد من القيمة مقابل المال الذي ينفقونه، قد يكون للمستخدمين أيضًا الخيار في التحول إلى اشتراكات شهرية بدلاً من شحن الرصيد بشكل منفصل، حيث قد تكون الاشتراكات الشهرية أكثر اقتصادية في بعض الحالات.

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