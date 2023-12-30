تراند اليوم : استقرار الأخضر الأمريكي.. سعر الدولار مقابل الجنيه بالسوق السوداء في مصر السبت 30 ديسمبر 2023

الرياض - أميرة القحطاني - شهد سعر الدولار في السوق السوداء ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأيام القليلة الماضية، حيث قفز إلى أكثر من 50 جنيهًا للدولار الواحد، يأتي هذا الارتفاع في ظل تزايد الطلب على الدولار من قبل المستوردين والمضاربين، في الوقت الذي يعاني فيه البنك المركزي المصري من نقص في العملة الأجنبية.

سادت حالة من الهدوء في السوق المالية المصرية في الوقت الحالي، حيث شهدت تعاملات اليوم السبت 30 ديسمبر استقرارًا في سعر الدولار، وشملت حالة الاستقرار البنوك والصرافات والسوق الموازية للعملات، وهو ما يُعكس الاستقرار الحالي في سوق الصرف المصرية.

السوق السوداء وسعر الدولار

تراوح سعر الدولار في السوق السوداء بين 51.50 و52.50 جنيه، وهو معدل يعكس الوضع الحالي في هذا القطاع، يُذكر أن السوق السوداء تلعب دورًا مهمًا في تحديد سعر الدولار خارج التعاملات الرسمية.

أسعار الدولار في البنوك المصرية

فيما يتعلق بالبنوك المصرية، سجل سعر الدولار في البنك المركزي مستوى 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع. وفي البنوك العاملة في مصر، بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه مستوى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

تفاصيل إضافية حول الأسعار في البنوك

– بنك القاهرة سجل سعر الدولار فيه مقابل الجنيه مستوى 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

– بنك الأهلي المصري بلغ سعر الدولار نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

– بنك مصر وصل سعر الدولار فيه إلى 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

– بنك الإسكندرية سجل سعر شراء الدولار نحو 30.85 جنيه، بينما بلغ سعره للبيع 30.95 جنيه.

– البنك التجاري الدولي (CIB) سجل سعر الدولار فيه مستوى 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

– بنك أبوظبي الإسلامي ثبت سعر الدولار فيه عند 30.9 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

توقعات سعر الدولار

رغم هدوء السوق اليوم، إلا أن هناك توقعات بارتفاع سعر الدولار في المستقبل، وهو ما يتطلب متابعة دقيقة للتطورات الاقتصادية والسياسية المحلية والعالمية.