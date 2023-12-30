تراند اليوم : تحذير خطير.. أضرار «مرقة الدجاج» المصنعة والإفراط في تناولها

الرياض - أميرة القحطاني - أن تحضير الطعام له فن ولم تجد جميع ربات البيوت تتميز بتحضير الطعام بطعم مميز، قد تختلف الأطعمة من شخص لأخر من خلال وضع البهارات المختارة التي تجعل نكهة الطعام مختلفة، ومن أكثر الحيل التي تستخدمها ربات البيوت للحصول على نكهة إضافية في حالة عدم وجود لحم أو دجاج هي استخدام “المرقة” ولكن قد يكون الأفراط في استخدامها يسبب الكثير من المشاكل الصحية التي لم تعرفها، وذلك في حالة كان مكونات المرقة زائدة عن الحد.

ما هي أضرار مرقة الدجاج على الصحة؟

الكثير لا يعلم أن مرقة الدجاج من أكثر التوابل خطراً على الصحة العامة للإنسان، قد تعتقد أنها ذات رائحة مميزة وتعطي نكهة رائعة، ولكن لم تفكر في الأضرار التي تحدث عند تناولها بشكل كبير على المدي الطويل خاصة للأطفال.

وقد حذر العديد من المتخصصين من استخدام مرقة الدجاج بشكل مبالغ به ويجب التوقف عن وضعها في الطعام فأنها ملئية بالمواد الحافظة بشكل كبير بالإضافة إلى الألوان الصناعية المضرة والتي تسبب في أرتفاع ضغط الدم أو إلى العديد من مشكلات الدم والكلي.

أضرار مرقة الدجاج

أن مرقة الدجاج تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم والتي تعطي النكهة الكبيرة بها ولكن عند الأفراط من تناول مرقة الدجاج قد تؤثر على الصحة العامة وحدوث العديد من الأمراض الخطيرة.

كما أنها لها تأثير على الأطفال الذين يعانون من التوحد وفرط الحركة، وقد تسبب لهم نقص التركيز والانتباه، وقد يسبب في بعض الحالات إلى الاكتئاب.

كما أن مرقة الدجاج تحتوي على الرصاص وهو تخرج من العظام للمرقة والذي يصل من بين 7.01 إلى 9.5 ميكروجرام وتسبب في حدوث مشاكل بالصحة.

ولذلك نصح المتخصصين من تناول مرقة الدجاج بكميات قليلة حتى لا تؤثر على الصحة وتحافظ على سلامة وقوة عظامك لأنها تحتوي على عنصر الكالسيوم والمغنسيوم التي يحتاجهم الجسم.