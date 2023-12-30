تراند اليوم : موعد مباراة ليفربول القادمة ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

الرياض - أميرة القحطاني - يترقب عشاق كرة القدم الإنجليزية وجماهير ليفربول موعد مباراته القادمة، وخاصة مع تصدره ترتيب الدوري الانجليزي “البريميرليج 2023 -2024” وذلك بعد أن حقق فوزا قويا على حساب فريق بيرنلي في الجولة الماضية، ويستعد فريق ليفربول لمواجهة قوية من العيار الثقيل أمام فريق نيوكاسل يونايتد، في الجولة العشرين من منافسات الدوري الإنجليزي، ونتعرف الآن على موعد المباراة والقنوات الناقلة.

موعد مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي

يستعد ليفربول لمواجهة قوية ضد نظيره نيوكاسل يونايتد، وذلك ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي، حيث يسعى ليفربول لحصد الثلاث نقاط للحفاظ على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، ومن المقرر ان تنطلق المباراة يوم الاثنين الموافق 1 يناير 2024، على ملعب انفيلد، على أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد الاثنين 1/1/2024

الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة.

الساعة 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة. قناة BeIN Sports 1

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد

تذاع مباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي، عبر قنوات بي إن سبورت الرياضية، والتي تعد الناقل الحصري والرسمية لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، ويمكن متابعة المباراة عبر قناة BeIN Sports 1.

تردد قناة BeIN Sports 1

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11013

معدل الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

التشكيل المتوقع لفريق ليفربول أمام نيوكاسل يونايتد

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: كوناتى، فان دايك – جوميز – ترينت ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي – واتارو إيندو – جرافينبيرش.

خط الهجوم: محمد صلاح – كودى جاكبو – داروين نونيز.

التشكيل المتوقع لفريق نيوكاسل يونايتد أمام ليفربول

في حراسة المرمي: نيك بوب.

في خط الدفاع: كيران تريبير – فابيان شار – سفين بوتمان – دان بيرن.

في خط الوسط: برونو جيمارايش – ساندرو تونالي – جولينتون.

في خط الهجوم: ميجيل ألميرون – أليكسندر إيساك – أنتوني جوردون

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2023 -2024