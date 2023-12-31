تراند اليوم : الفول السوداني.. مصدر للطاقة وتعزيز للمناعة في فصل الشتاء

الرياض - أميرة القحطاني - الفول السوداني هو نوع من المكسرات الغنية بالعناصر الغذائية، وهو مصدر جيد للبروتين والدهون الصحية والكربوهيدرات والألياف والفيتامينات والمعادن، له فوائد عديدة للصحة، وخاصة في فصل الشتاء.

فوائد الفول السوداني للصحة

تحسين صحة القلب: يحتوي الفول السوداني على دهون أحادية غير مشبعة ومتعددة غير مشبعة، والتي تساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم، كما أنه يحتوي على مركبات نباتية مضادة للأكسدة، والتي تساعد على حماية القلب من التلف.

تعزيز صحة الدماغ: يحتوي الفول السوداني على فيتامين B3، والذي يساعد على تحسين وظائف الدماغ، بما في ذلك الذاكرة والتركيز، بالإضافة إلى أحماض أوميغا 3 الدهنية، والتي تساعد على حماية الدماغ، كما أن الفول السوداني يحتوي على ثلاثي النياسين القوي والريسفيراترول وفيتامين E، الذي يمكنه القيام بدور محوري في تعزيز وظائف المخ المعرفية.

تقوية الجهاز المناعي: يحتوي الفول السوداني على فيتامين E ومضادات الأكسدة الأخرى، والتي تساعد على حماية الجسم من العدوى، والبروتين، الذي يساعد على بناء الخلايا المناعية.

تحسين صحة العظام: يحتوي الفول السوداني على المغنيسيوم والفوسفور، وهما من المعادن المهمة لصحة العظام،ويحتوي على فيتامين K، الذي يساعد على امتصاص الكالسيوم في العظام.

تقليل خطر الإصابة بالسرطان: الفول السوداني غني بمضادات الأكسدة، التي تساعد على حماية الخلايا من التلف الذي يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بالسرطان.

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فوائد الفول السوداني في فصل الشتاء

في فصل الشتاء، يكون الجسم بحاجة إلى المزيد من الطاقة للحفاظ على درجة حرارة الجسم الطبيعية، يساعد الفول السوداني على توفير هذه الطاقة، حيث أنه مصدر جيد للبروتين والدهون الصحية والكربوهيدرات، كما أنه يساعد على تقليل خطر الإصابة بالأمراض الشائعة في فصل الشتاء، مثل نزلات البرد والإنفلونزا.

فيما يلي بعض فوائد الفول السوداني في فصل الشتاء: