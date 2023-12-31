تراند اليوم : فوائد حليب جوز الهند المتنوعة للجسم والبشرة للترطيب والتفتيح

الرياض - أميرة القحطاني - لقد تم استعمال حليب جوز الهند في المناطق الاستوائية ومن هنا ظهرت فوائد حليب جوز الهند المدهشة حيث يدخل في صنع المشروبات والحلويات ووصفات كثيرة للطهي، كما يعتبر بديلاً للحليب البقري، ويتم صنعه عن طريق خلط لب جوز الهند الصلب مع الماء، ويوجد فرق كبير بين حليب جوز الهند وماء جوز الهند حيث يحتوي الأخير على نسبة كبيرة من الماء قد تصل إلى 95% ويحتوي على نسبة أقل من المغذيات والدهون الموجودة في حليب جوز الهند، أما تصل نسبة الماء في الحليب إلى 50%.

فوائد حليب جوز الهند

تتعدد فوائد حليب جوز الهند واستخدمه القدماء كثيراً وأهم فوائده هي :

يحتوي على فيتامينات كثيرة مثل فيتامين ك وفيتامين هـ وفيتامين ب6 وعنصر الكالسيوم.

يحفز عملية الأيض وبالتالي يعمل على التخلص من دهون البطن وفقدان وزن الجسم بأكمله.

يعتبر مضاداً للبكتيريا والفيروسات، ويزيد نسبة الكوليسترول المفيد في الدم ويقلل نسبته الضارة.

يزيد من تدفق الدم وتنشيط الدورة الدموية ويعمل على اعتدال ضغط الدم.

يحمي من أمراض القلب والشرايين، ويؤدي إلى استرخاء العضلات.

يعالج قرحة المعدة والالتهابات المختلفة.

فوائد حليب جوز الهند للبشرة

يعمل على ترطيب وتفتيح البشرة وتفتيح لون التصبغات بها.

يُهدئ البشرة ويعطيها مظهراً لامعًا ويقلل من ظهور حب الشباب لدى أصحاب البشرة الدهنية.

يحتوي على فيتامين ج وعنصر النحاس وبالتالي يمنع ظهور الشيخوخة المبكرة ويحميها من التجاعيد والترهل.

يخفف من أعراض حروق الشمس ويقلل الالتهاب.

قد يهمك: لعلاج الانتفاخات.. أهم فوائد خل التفاح للمعدة والقولون الطبية

تجربتي مع فوائد شاي المورينجا لصحة الجسم والآثار الجانبية

ما هي فوائد شرب زيت الزيتون قبل النوم للصحة ولجمال المرأة

طرق استخدام حليب جوز الهند لعلاج البشرة

يمكننا استغلال فوائد حليب جوز الهند لأغراض كثيرة ولكن أبرزهم استغلالها في علاج البشرة بطريقتين فعالتين وهما :

يمكن تحضير ماسك للبشرة لحمايتها من التجاعيد من خلال مزج ملعقة من حليب جوز الهند مع ملعقتين من نخالة القمح مع ملعقة من العسل وملعقة من اللوز المطحون، ثم يُوضع الماسك على الوجه وتركه لمدة 20 دقيقة ثم شطفه بالماء.

يمكن عمل غسول للبشرة أو مزيل للمكياج من خلال مزج ملعقة من حليب جوز الهند مع ملعقتين من زيت جوز الهند، ويُوضع هذا المزيج على البشرة وتركه لعدة دقائق ثم شطفه بالماء.

ماسك جوز الهند للوجه

بينا لكم كيفية استخدامات جوز الهند للحصول على تفتيح البشرة ونضارتها، وطريقة عمل ماسك للبشرة، حيث أنه مفيد في حالة البشرة الجافة والمرهقة، وعليك بمداومة تكراره فهو من طرق العناية للبشرة.