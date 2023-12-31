تراند اليوم : 7 طرق سحرية لتخفيف آلام الركبة المزعجة في المنزل بطرق طبيعية وبدون أدوية

الرياض - أميرة القحطاني - هل تأرقك آلام الركبة عندما تقف أو تجلس؟ هل تتألم بعد يوم طويل من العمل، أم أن ركبتك تتشنج في الليل عندما تحاول النوم؟ ليس عليك أن تعيش مع آلام الركبة المزعجة والتي تؤثر على مختلف أنشطة حياتك، ليس عليك شراء أدوية باهظة الثمن لإصلاحها، حيث توجد طرق طبيعية لتخفيف آلام الركبة واستعادة السيطرة على أنشطتك اليومية بشكل طبيعي، إذا كنت على استعداد للعودة والتحكم في حياتك اقرأ المقال وابدأ بتنفيذه لمده شهر وسوف تبدأ في الشعور بالتحسن والاختلاف.

فقدان الوزن والتمرين وتأثيره على تخفيف آلام الركبة

عندما تحمل وزنًا إضافيًا على جسمك، فإنك تضع ضغطًا إضافيًا على ركبتيك، والخبر السار هو أنك لست مضطرًا إلى خسارة قدر كبير من الوزن لتبدأ في الشعور بالفرق في مفاصلك، في الواقع، إذا تمكنت من إنزال كيلو واحد فقط من محيط خصرك، فيمكنك تخفيف أربعة كيلو من الضغط على ركبتيك، إذا كان بإمكانك التخلص من 5 كيلو جرام، فيمكنك التخلص من 20 كيلو من الضغط، باختصار، من المفيد تخطي قطعة الحلويات الإضافية للحصول على راحة أفضل لركبتيك.

قد لا تشعر بالرغبة في الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية عندما تحتج ركبتيك على كل حركة تقوم بها، لكن الدراسات أظهرت أن التمارين الرياضية يمكن أن تكون مصدرًا جيدًا لتخفيف الألم، بالنسبة للمبتدئين، تطلق التمارين الرياضية مادة الإندورفين في الدماغ، هذه الهزات من السيروتونين والدوبامين ستمنحك ارتفاعًا صحيًا وطبيعيًا بالكامل مما سيحجب بعض إشارات الألم الملحة، يمكن أن يؤدي التمرين أيضًا إلى تخفيف الألم والتصلب في المفاصل التي لم تشهد حركة منذ فترة، بدلاً من السماح لهم بالقفل، ستشجعهم على التمدد والتدوير والاسترخاء والارتخاء.

الأعشاب والتوابل ودورها في تخفيف آلام الركبة

هناك عدد من المركبات الطبيعية التي يمكن أن تخفف الألم وتقلل الالتهاب وتعزز تدفق الدم إلى ركبتيك، على سبيل المثال، إليك قائمة قصيرة من الأعشاب التي يمكن أن تساعد في مشاكل الدورة الدموية:

قرفة

شاي أخضر

الكركم

الزنجبيل

فلفل اسود

يمكنك أيضًا جمع مركبات معينة معًا للحصول على جرعة مركزة من المساعدة، على سبيل المثال، يعتبر شاي الكركم والزنجبيل الحار علاجًا رائعًا لآلام الركبة بجميع أنواعها؛ فهو يقلل من الالتهاب حول المفاصل ويقلل أيضًا من تكرار تشنجات العضلات.

العلاج من الأمراض وتجنب وضعيات الجلوس والوقوف الخطأ

قد تساهم طريقة جلوسك أو وقوفك في مشاكل ركبتك، هذا صحيح بشكل خاص إذا كنت تقضي ساعات طويلة على كرسي مكتب سيئ البناء، من الناحية المثالية، سيحافظ كرسيك على “مستوى” ركبتيك مع خصرك. يجب أن يكون لديك أيضًا مساحة كافية أسفل مكتبك لتمديد ساقيك عندما تشعر بالتصلب، ومع ذلك، إذا كان كرسيك مائلًا بطريقة تجعل جسمك “يغوص” مع وضع ركبتيك على خصرك، فهذه مشكلة. فكر في الاستثمار في كرسي أفضل لا يضع هذا النوع من الضغط على الأربطة.

كما يجب أن تسأل نفسك هل تعاني من أي أمراض أو حالات طبية؟ ربما تجعل آلام ركبتك أسوأ، أحد الأسباب الأكثر شيوعًا لألم الركبة هو متلازمة الألم الرضفي الفخذي (PPS)، تُعرف هذه الحالة أيضًا باسم “ركبة العداء”، وهي حالة يمكن أن تجعل من الصعب الجلوس أو القرفصاء أو الركوع أو الانحناء، إذا تمكنت من السيطرة على الأمر، فيمكنك تقليل أسوأ الآلام والأوجاع في ركبتيك.

شيء آخر يجب الانتباه إليه هو التهاب المفاصل، إنها حالة تنكسية يمكن أن تصيب المفاصل في أي مكان بالجسم، ويمكن أن تكون ركبتيك معرضة لها بشكل خاص، قد تحتاج إلى معالجة التهاب المفاصل بشكل مباشر إذا كنت تريد تخفيف آلام الركبة.

علاج آلام الركبة باستخدام الحرارة

يعد تطبيق الحرارة علاجًا عريقًا لآلام العضلات، إذا كنت قد تساءلت يومًا عن كيفية عمله، فالأمر يتعلق بتوسيع الشرايين والأوعية الدموية، عندما تصبح دافئة، فإنها تنفتح وتسمح بتدفق قدر أكبر من الدم إلى المناطق المتصلبة والمتورمة، كما أن زيادة الدورة الدموية تؤدي إلى تخفيف الألم.

كيف يمكنك استخدام العلاجات الحرارية على ركبتيك؟ تُعد وسادة التدفئة أسهل طريقة، ولكنها قد لا تكون عملية إذا كنت مسافرًا، يمكن استخدام الجوارب الضاغطة لاحتجاز الحرارة تحت جلدك حتى أثناء ممارسة أنشطتك اليومية، قد ترغب أيضًا في النظر في لفافات الركبة وضمادات الركبة التي توفر ضغطًا لتلك المنطقة المحددة، إذا كانت ركبتيك تمثل مشكلة مزمنة بالنسبة لك، فقد يكون من المفيد الاستثمار في حوض استحمام جاكوزي أو غرفة ساونا، لن يساعدك ذلك على الاسترخاء بعد يوم طويل فحسب، بل ستفعل الحرارة أشياء مذهلة لركبتيك.

قشور الليمون والوخز بالإبر ودورها الفعال في تخفيف آلام الركبة

قد يبدو الأمر غريبًا بعض الشيء، لكن قشور الليمون يمكن أن تساعد في تخفيف آلام الركبة بطريقة فعالة مثل الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية، الحيلة هي التأكد من أنك تستخدمها بشكل صحيح، لا يمكنك فقط فرك الليمون على ركبتيك وتوقع منه أن يصنع المعجزات، لنقل فلافونات الليمون بشكل فعال إلى بشرتك، ستحتاج إلى نقع قشور الليمون المبشورة في وعاء من زيت الزيتون لمدة 10-14 يومًا قبل وضع الخليط على الضمادات التي تلفها حول ركبتيك، سيكون عصير الليمون أكثر تركيزًا بعد نقعه لفترة، لذلك سيكون له تأثير أقوى وأطول أمدًا على أوتار الركبة والغضاريف.

الوخز بالإبر يمكن أن يكون وسيلة رائعة لتخفيف آلام الركبة، سواء كنت تؤمن بـ “تشي” الروحي للجسم أو مجرد علم تقليل الضغط حيث تتصل الأعصاب والأوتار، فقد يكون ذلك مفيدًا جدًا لمشاكل الركبة، بالإضافة إلى فوائده الجسدية، فإن الوخز بالإبر معروف أيضًا تعزيزاته النفسية، لن تقوم فقط بتحسين الدورة الدموية وخفض ضغط الدم؛ ستخرج أيضًا من العيادة بمزاج أفضل، كما سيخبرك العديد من الذين يعانون من الألم المزمن، فإن امتلاك العقلية الصحيحة يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا في إدارة الألم، لذلك قد يكون الوخز بالإبر مسعى جديرًا بالاهتمام على مستويات متعددة.

علاج آلام الركبة باستخدام فيتامين د

من المعروف أن فيتامين د يعزز صحة الجلد والعظام، ولكن في الآونة الأخيرة فقط اكتشف الخبراء ارتباطًا مفاجئًا بتخفيف الألم أيضًا، في إحدى الدراسات التي أجريت على الأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين د، أبلغوا جميعًا عن شعور غير عادي بألم في الجسم، ولم يستجيب للمواد الأفيونية أو المسكنات، ولكن عندما تم إعطاء المرضى مكملات فيتامين د، توقف الألم.

يجب إجراء المزيد من الأبحاث قبل أن يتمكن أي شخص من القول بشكل قاطع أن نقص فيتامين (د) يسبب آلامًا وأوجاعًا في الجسم، ولكن إذا كنت تبحث عن طرق جديدة لإصلاح ركبتيك، فلن يضر شرب المزيد من أخذ بعض المكملات الغذائية التي تحتوي على فيتامين د، قد ترغب أيضًا في التفكير في قضاء المزيد من الوقت في الخارج، يُعرف فيتامين د باسم “فيتامين أشعة الشمس” لأنه يمكنك تشجيع جسمك على إنتاجه بمساعدة أشعة الشمس المباشرة.

التدليك الذاتي

التدليك أمر رائع، ولكن ماذا لو لم يكن لديك الوقت أو المال للبحث عن خدمات احترافية؟ لدى الجمعية الأمريكية للعلاج بالتدليك (AMTA) بعض الاقتراحات للأشخاص الذين يرغبون في التدليك الذاتي لتقليل الانزعاج في ركبهم، فيما يلي الحركات الأساسية:

انزلاق الفخذ الأمامي

انزلاق الفخذ الداخلي

احتكاك الركبة

النقر على الفخذ إلى الفخذ الأمامي

ضربة الانزلاق النهائية

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