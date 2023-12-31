تراند اليوم : كيفية قراءة رسائل واتساب المحذوفة بدون برامج للاندرويد والايفون 2024

الرياض - أميرة القحطاني - كيفية قراءة رسائل واتساب المحذوفة بدون برامج للاندرويد والايفون 2024، سؤال يدور في أذهان الكثيرين من مستخدمي برنامَج what’s app، خاصة عندما يرسل إلينا صديق رسالة عبر التطبيق ثم يقوم بحذفها مباشرة، التساؤلات تدور فى هذا الإطار ماذا كانت تحتوي رسالة الواتس اب، ولما حذفها صديقي، هذا ما نقوم بشرحه فى هذا التقرير عبر موقعكم الإلكتروني مصر فايف.

أولاً ما هو تطبيق واتس أب؟ هو منصة مملوكة لشركة ميتا التابعة للولايات المتحدة الأمريكية وهو تطبيق متعدد المهام حيث يمكنك من خلاله تبادل الملفات المهمة والرسائل المرئية كالصور والفيديوهات والمسموعة مثل التسجيلات الصوتية ويتيح التطبيق ل مستخدميه المكالمات الصوتية وأيضًا يتيح المكالمات عن طريق الفيديو ويمكنك تشغيل الواتساب على الهواتف المحمولة سواء ان كانت اندرويد أو آيفون أو غير ذلك أو على الحاسوب الخاص بك أو الكمبيوتر ويمكنك عمل حساب على التطبيق بسهولة عن طريق رقم الهاتف الخاص بك، ونذكركم برابط استرجاع حساب فيس بوك.

كيفية قراءة رسائل واتساب المحذوفة بدون برامج للاندرويد والايفون 2023

يتيح واتساب لمستخدميه خدمة حذف الرسائل ومنها حذف الرسائل من قبل شخص ما قبل أن تصلك أو حذف الرسائل للطرفين وهنا وفي حالة حذف الرسائل للطرفين قبل أن ترى الرسالة وفي حالة حدوث ذلك تزاد رغبتك في رؤية هذه الرسائل وسوف نقوم معًا بتوضيح كيفية قراءة هذه الرسائل المحذوفة بطريقة سهلة وبدون برامج لحاملي هواتف الاندرويد كالتالي:

افتح أعدادات الجهاز الخاص بك.

اضغط على خِيار الإشعارات.

اضغط على إعدادات متقدمة وقد تكون في بعض الأجهزة المزيد من الإعدادات.

اضغط على سجل الإشعارات لديك.

عند فتح سجل الإشعارات سوف تجد تلقائيًا جميع الرسائل المحذوفة مؤخرًا وسوف نستعرض الخطوات التي سبق شرحها بالصور، نذكركم برابط حماية رسائل الماسنجر.

طريقة أخرى لمعرفة الرسالة المحذوفة على وأتساب 2024

يمكنك اتباع طريقة أخرى لمعرفة الرسائل المحذوفة وهى من خلال تحميل وأتساب الذهبي وهذا التطبيق يتيح لك خيارات ممتازة عن بقية مستخدمي الواتس اب العادي منها التالي:

أمكانية تحميل الحالات التى يقوم بتنزليها أصدقائك لتكون متاحة لك على هاتفك المحمول.

أمكانية معرفة الرسائل المحذوفه وهو موضوعنا الرئيسي، حيث يتيح لك الواتس الذهبي مِيزة جبارة وهى أنه عندما يقوم شخص اخر بحذف رسالة قد سبق وأرسلها لك، فإنها لن تُحذف عندك وستبقى في الشات الخاص بكم، لا تنسي معرفة شحن شدات ببجي مجانا.

ولكن يوجد الكثير من التحذيرات لاستخدام نسخة الواتساب الذهبي حيث حذرت شركة وأتساب الأصلية من استخدام هذا التطبيق حيث يقال أنه يقوم باختراق هاتفك المحمول، ونذكركم برابط أكواد فودافون المجانية.

كيفية إنشاء حسابين في واتساب بنفس رقم الهاتف 2024

كشفت التحديثات الجديدة في برنامج واتساب أسرار فتح أكثر من حساب لنفس الهاتف، الأمر فقط يحتاج هاتف يعمل بشريحتين إتصال، بمجرد أن تفتح حساب جديد تتمكن من الوصول إلى الحساب الآخر عن طريق التبديل، تلك الميزة التي تم إضافتها في اخر تحديث لبرنامج الواتس اب، التي تمكن المستفيدين من أن حسابين منفصلين دون الحاجة إلى إزالة الحساب الآخر.

وصلنا معكم لختام شرح كيفية قراءة رسائل واتساب المحذوفة بدون برامج للاندرويد والايفون 2024.