تراند اليوم : كارفور عامل عروض نار للعرسان في عيد ميلاد كارفور وهدايا أجهزة كهربائية ل 21 عريس وعروسة

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الرياض - أميرة القحطاني - كارفور تطلق باقة جديدة من عروضها المميزة خلال الفترة من 1 وحتى 13 يناير 2024 بمناسبة حلول الذكري ال 21 لتأسيس كارفور مصر وتحظى هذه العروض باهتمام بالغ من الجمهور كل عام حيث تحرص كارفور كل عام أن تكون هذه العروض استثنائية من حيث العروض والهدايا وقد أعلن خلال العروض التالية عن تواجد هدايا ل 21 عريس وعروسة من عملاء كارفور وهذه الهدايا هي عبارة عن أجهزة كهربائية متنوعة مقدمة من شركة تورنيدو الشهيرة والتي تمتاز بجودتها العالية.
عروض كارفور على الأجهزة الكهربائية
مفاجآت ضخمة في عيد ميلاد كارفور وخاصة على الأجهزة الكهربائية حيث تتوافر معظم الأجهزة بأسعار تقترب من سعر الجملة مع امكانية تقسيط المنتجات حتى 12 شهر بدون فوائد مما يمكن العملاء من شراء ما يرغبون به من منتجات بأقل سعر وأفضل جودة مع وجود هدايا متميزة للعرسان تتمثل في أجهزة كهربائية متنوعة انزل النهارة واشتري قبل ارتفاع الأسعار:
- سعر ثلاجة شارب حجم 396 لتر ديجتال نوفروست يساوي 25999 جنية
- سعر قلاية هوائية وان لايف حجم 7 لتر تساوي 4999 جنية
- سعر غسالة ال جي 8 كجم فول اوتوماتيك يساوي 25999 جنية
- سعر شاشة سامسونج 58 بوصة سمارت بسعر 14999 جنية
- سعر شاشة شارب 50 بوصة سمارت + اندرويد بسعر 11499 جنية
- سعر غسالة أطباق بيكو 10 أشخاص بسعر 19149 جنية
- سعر بوتاجاز يونيون اير 60*80 بسعر 9749 جنية
- سعر موبايل سامسونج A04S ذاكره 64 جيجا رمات 4 جيجا بسعر 5555 جنية
عروض كارفور على الادوات المنزلية والمفروشات
تتنوع منتجات الأدوات المنزلية والمفروشات التي تتواجد داخل مجلة عروض كارفور الحالية التي تستمر من اليوم وحتى 13 يناير وبأسعار على قد أيد تناسب مختلف المصريين وبأشكال متنوعة وتصميمات رائعة تناسب كل بيت واليكم أهم العروض:
- طقم طهي جرانيت جلوري 9 قطع بسعر 3499 جنية
- طقم طهي جرانيت ماستر 23 قطعة بسعر 6499 جنية
- طقم طهي جرانيت بيركس 23 قطعة + خلاط هدية بسعر 9499 جنية
- طقم طهي تيفال 15 قطعة بسعر 4699 جنية
- طقم طهي استانلس زينوكس 8 قطع بسعر 5699 جنية
- طقم سفرة بورسلين لوتس 60 قطعة بسعر 3350 جنية
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