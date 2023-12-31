تراند اليوم : كارفور عامل عروض نار للعرسان في عيد ميلاد كارفور وهدايا أجهزة كهربائية ل 21 عريس وعروسة

الرياض - أميرة القحطاني - كارفور تطلق باقة جديدة من عروضها المميزة خلال الفترة من 1 وحتى 13 يناير 2024 بمناسبة حلول الذكري ال 21 لتأسيس كارفور مصر وتحظى هذه العروض باهتمام بالغ من الجمهور كل عام حيث تحرص كارفور كل عام أن تكون هذه العروض استثنائية من حيث العروض والهدايا وقد أعلن خلال العروض التالية عن تواجد هدايا ل 21 عريس وعروسة من عملاء كارفور وهذه الهدايا هي عبارة عن أجهزة كهربائية متنوعة مقدمة من شركة تورنيدو الشهيرة والتي تمتاز بجودتها العالية. عروض كارفور على الأجهزة الكهربائية مفاجآت ضخمة في عيد ميلاد كارفور وخاصة على الأجهزة الكهربائية حيث تتوافر معظم الأجهزة بأسعار تقترب من سعر الجملة مع امكانية تقسيط المنتجات حتى 12 شهر بدون فوائد مما يمكن العملاء من شراء ما يرغبون به من منتجات بأقل سعر وأفضل جودة مع وجود هدايا متميزة للعرسان تتمثل في أجهزة كهربائية متنوعة انزل النهارة واشتري قبل ارتفاع الأسعار: سعر ثلاجة شارب حجم 396 لتر ديجتال نوفروست يساوي 25999 جنية

سعر قلاية هوائية وان لايف حجم 7 لتر تساوي 4999 جنية

سعر غسالة ال جي 8 كجم فول اوتوماتيك يساوي 25999 جنية

سعر شاشة سامسونج 58 بوصة سمارت بسعر 14999 جنية

سعر شاشة شارب 50 بوصة سمارت + اندرويد بسعر 11499 جنية

سعر غسالة أطباق بيكو 10 أشخاص بسعر 19149 جنية

سعر بوتاجاز يونيون اير 60*80 بسعر 9749 جنية

سعر موبايل سامسونج A04S ذاكره 64 جيجا رمات 4 جيجا بسعر 5555 جنية عروض كارفور على الادوات المنزلية والمفروشات تتنوع منتجات الأدوات المنزلية والمفروشات التي تتواجد داخل مجلة عروض كارفور الحالية التي تستمر من اليوم وحتى 13 يناير وبأسعار على قد أيد تناسب مختلف المصريين وبأشكال متنوعة وتصميمات رائعة تناسب كل بيت واليكم أهم العروض: طقم طهي جرانيت جلوري 9 قطع بسعر 3499 جنية

طقم طهي جرانيت ماستر 23 قطعة بسعر 6499 جنية

طقم طهي جرانيت بيركس 23 قطعة + خلاط هدية بسعر 9499 جنية

طقم طهي تيفال 15 قطعة بسعر 4699 جنية

طقم طهي استانلس زينوكس 8 قطع بسعر 5699 جنية

طقم سفرة بورسلين لوتس 60 قطعة بسعر 3350 جنية اقرأ أيضا قلل فاتورة الكهرباء للنص بخطوات بسيطة شوف نصائح شركة الكهرباء للمواطنين

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