تراند اليوم : عملاق هواوي الجديد هاتف Mate 60 Pro Plus قوة في الأداء والكاميرا والتصميم

الرياض - أميرة القحطاني - هاتف هواوي الجديد من سلسلة Mate 60، حيث تستعد شركة هواوي لإطلاق هاتفها الرائد Mate 60 Pro Plus خلال شهر سبتمبر 2023 الجاري، وهو يتميز بمجموعة من المواصفات والميزات الراقية التي تجعله من أكثر الهواتف المتطورة والمنافسة في سوق الهواتف الذكية، حيث تتميز الشاشة بدقة عالية ومعدل تحديث 120 هرتز، ويوفر المعالج أداءً قويًا، كما أن الكاميرا الرئيسية ممتازة، مما يجعل منه منافس قوى للهواتف المماثلة من فئته من سامسونج وآبل.

التصميم والشاشة

يأتي هاتف Mate 60 Pro Plus بتصميم أنيق وعصري، حيث يتميز بإطار معدني من الألومنيوم والظهر مصنوع من الزجاج، يبلغ قياس الهاتف 163.65 ملم × 70 ملم × 8.1 ملم، ويزن 225 جرامًا.

تبلغ قياس شاشة الهاتف 6.82 بوصة من نوع OLED، بدقة +FHD (2720 × 1260 بكسل) ومعدل تحديث 120 هرتز، تدعم الشاشة معدل التحديث الديناميكي، حيث يمكنها التبديل بين معدلات التحديث المختلفة حسب المحتوى الذي يتم عرضها.

المعالج والرام

يعتمد هاتف Mate 60 Pro Plus على معالج Kirin 9000S، وهو معالج من إنتاج هواوي يعتمد على تقنية 4 نانومتر، يتوفر الهاتف بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت.

الكاميرا

تتميز كاميرا هاتف Mate 60 Pro Plus بمجموعة من العدسات المتطورة، حيث تتكون من كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.4، وكاميرا ثانوية بدقة 48 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8، وكاميرا ثالثة بدقة 40 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2. وتأتي الكاميرا الأمامية للهاتف بدقة 13 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4.

نظام التشغيل والبطارية

يعمل هاتف Mate 60 Pro Plus بنظام التشغيل HarmonyOS 3.0، وهو نظام تشغيل من تطوير هواوي، يدعم الهاتف تقنية الشحن السريع بقدرة 88 واط، وتبلغ سعة البطارية 5000 مللي أمبير.

مميزات هاتف Mate 60 Pro Plus

شاشة OLED بدقة +FHD ومعدل تحديث 120 هرتز.

معالج Kirin 9000S.

كاميرا خلفية ثلاثية العدسة بدقة 50 ميجابكسل.

كاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل.

بطارية بسعة 5000 مللي أمبير ودعم الشحن السريع 88 واط.

سعر هاتف Mate 60 Pro Plus

يتوفر هاتف Mate 60 Pro Plus في الأسواق العالمية بسعر يبدأ من 1500 دولار أمريكي.