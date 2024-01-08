تراند اليوم : البازلاء “لحم الفقراء” فوائد مذهلة.. صديقة القلب والعظام والمناعة

الرياض - أميرة القحطاني - البازلاء هي نوع من البقوليات التي تُزرع في جميع أنحاء العالم، وهي مصدر جيد للبروتين والألياف والفيتامينات والمعادن، كما إنها تحتوي على أحماض أمينيه فريدة يجعلها تقارن باللحوم، فهي مصدر ممتاز للبروتين النباتي وحمض الفوليك وفيتامينات B وعناصر الفاناديوم والبورون، كما إنها غنية بمركب كولين الضروري لتشكيل القدرات المعرفية للدماغ، ولذلك يطلق عليها بعض خبراء التغذية “لحم الفقراء” وفي هذا المقال نتعرف على الفوائد الصحية للبازلاء، كالتالي:

فوائد البازلاء للصحة

تعزيز صحة القلب تساعد البازلاء في خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم، مما يساعد على حماية القلب من الأمراض.

تنظيم مستويات السكر في الدم، مما قد يساعد في الوقاية من مرض السكري من النوع 2.

تحسين الهضم تساعد الألياف الموجودة في البازلاء في تحسين الهضم وتقليل خطر الإصابة بالإمساك.

تعزيز صحة العظام تساعد البازلاء في بناء وتقوية العظام، مما قد يساعد في الوقاية من هشاشة العظام.

تقوية جهاز المناعة تساعد الفيتامينات والمعادن الموجودة في البازلاء في تقوية جهاز المناعة، مما يساعد على الحماية من الأمراض.

ويمكن تناولها طازجة ومجمدة وجافة، فهي تحتفظ بخصائصها وفوائدها في جميع حالاتها، ونظرا للفوائد العديدة للبازلاء، لذا فهي طعام ثقيل جدا للهضم، ولذلك على من يعانون من بعض الأمراض المعينة عليهم التقليل من تناول البازلاء.

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من عليه تجنب تناول البازلاء؟

على الرغم من الفوائد الصحية العديدة للبازلاء، إلا أن هناك بعض الأشخاص الذين قد يرغبون في تجنبها، بما في ذلك:

الأشخاص الذين يعانون من حساسية البقوليات قد يعاني الأشخاص الذين يعانون من حساسية البقوليات من ردود فعل تحسسية خطيرة بعد تناول البازلاء.

الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي قد تسبب البازلاء مشاكل في الجهاز الهضمي لدى الأشخاص الذين يعانون من مشاكل مثل القولون العصبي أو داء الأمعاء الالتهابي، حيث قد تزيد من تكون الغازات وانتفاخ البطن، وعلى من يعانون من التهابات الجهاز الهضمي والتهاب المعدة أو القرحة أو التهاب القولون تجنب تناولها.

الأشخاص الذين يعانون من حصوات الكلى قد تزيد البازلاء من خطر الإصابة بحصوات الكلى لدى الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة، حيث انه تحتوي على كميات كبيرة من مادة البيورينات، والتي تزيد من مستوى حمض البوليك في الجسم، مما قد يؤدي تناولها بكثرة إلى تكوين الحصوات والآم المفاصل ونوبات النقرس.

ولكن بشكل عام، تعد البازلاء من الأطعمة الصحية التي يمكن أن يستفيد منها معظم الناس.