تراند اليوم : هيساعدك فى الرجيم ويحميك من الأمراض.. اعرف فوائد عصير الكرفس

الرياض - أميرة القحطاني - الكرفس من الخضراوات التي تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية الهامة للصحة العامة، كما أنه من الأطعمة قليل السعرات الحرارية وبه فيتامينات سي وكي التي تحتوي على نسبة عالية من الماء، بالإضافة إلى العديد من الفوائد الكثيرة الموجودة في الكرفس عند تناولها كعصير وسوف نتعرف عليها خلال موقعنا.

فوائد عصير الكرفس

هناك العديد من الأشخاص الذين يفضلون تناول الكرفس من خلال وضعه على الأطعمة أو تناوله كعصير، واليوم سنتعرف على فوائد عصير الكرفس ومن أهمها كالتالي:

الترطيب والعناصر الغذائية الرائعة

أن عصير الكرفس من العصائر التي تحتوي على نسبة عالية من الماء، ولذلك تساعد على الترطيب وتجدد السوائل بالجسم، بالإضافة إلى أن عصير الكرفس غني بالكثير من العناصر الغذائية الأساسية ومن أهمها فيتامين سي، وفيتامين أ، وفيتامين كي.

خصائص مضادة للالتهابات

كما أن الكرفس غني بمضادات الأكسدة ومضادات للالتهابات والمركبات والتي تساهم في إنخفاض الالتهاب الجسم، وهذا يعني أن عصير الكرفس مفيد للأشخاص الذين يعانون من حالات التهابية.

الحفاظ على صحة القلب

أن عصير الكافس يحتوي بالعديد من المركبات ومن أبرزها الفثاليدات الذي يساعد على انخفاض ضغط الدم ويحسن صحة القلب والأوعية الدموية، كما أنه غني بالألياف التي تساهم في المحافظة على مستوي الكوليسترول العام.

مساعد للجهاز الهضمي

عند تناول كوب من عصير الكرفس يساعدك في تحسن صحة الجهاز الهضمي عبر العمل بشكل طبيعي للبول، وإذا كنت تعاني من الإمساك المستمر أن الألياف التي تحتوي في الكرفس سوف تساعده في تنظيم حركة الأمعاء وطرد السموم من الجسم.

إدارة الوزن

الكرفس من الخضراوات التي تحتوي على سعرات حرارية منخفضة، لذلك فأنها مفيدة عن تنظيم إدارة الوزن، ويجعل الجسم يحصل على العناصر الغذائية التي يحتاجها بسعرات حرارية قليلة.

يحسن صحة الجلد

تساعد مضادات الأكسدة التي تحتوي في الكرفس في تعزز صحة الجلد عبر مكافحة الإجهاد التأكسدي ويحفز في البشرة.