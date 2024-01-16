تراند اليوم : شبورة وأمطار .. الأمطار تحذر من طقس غدًا الأربعاء 17 يناير 2024

الرياض - أميرة القحطاني - يتابع الملايين من المواطنين في مصر، التقرير اليومي الذي تصدرة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تزامنًا مع حلول شهر طوبة، الذي تشهد خلاله البلاد انخفاض في درجات الحرارة، وحالة من الصقيع خاصة في الساعات المتأخرة من الليل، كما تسقط الأمطار على مناطق عديدة من البلاد، فضلًا عن عدد من الظواهر الجوية التي يتميز بها فصل الشتاء، وقد حذرت الأرصاد من طقس غدًا الأربعاء 17 يناير 2024م، ومن عدد من الظواهر الجوية أبرزها الشبورة المائية على بعض الطرق، وتسبب في حجب الرؤية الأفقية بشكل نسبي، فضلًا عن أمطار خفيفة تسقط على مناطق أخرى، وهذا ما سوف نوضح تفاصيله في السطور التالية، وموضوعات أخرى ذات صلة.

طقس غدًا الأربعاء 17 يناير 2024

تتوقع الأرصاد الجوية أن يكون طقس غدًا الأربعاء 17 يناير 2024م، مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.

الظواهر الجوية 17 يناير 2024

حذرت الأرصاد من بعض الظواهر الجوية في طقس الساعات المقبلة، حيث تتساقط أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية، فضلًا عن تعرض بعض الطرق لشبورة مائية في الصباح الباكر وجاءت تفاصيل الظواهر الجوية على النحو الآتي:

شبورة مائية (4 إلى 9 صباحًا)

تتعرض الطرق السريعة والقريبة من الزراعات أو المسطحات المائية لشبورة مائية في الصباح الباكر وحتى التاسعة صباحًا، وخاصة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة، والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

أمطار خفيفة (بنسبة حدوث 30% تقريبًا)

على مناطق من السواحل الشمالية، على فترات متقطعة.

درجات الحرارة 17 يناير 2024

توقعت الأرصاد الجوية أيضًا، درجات الحرارة الصغرى في الصباح الباكر، والساعات المتأخرة من الليل، والعظمى وقت الظهيرة وحتى الثالثة عصرًا، الاربعاء 17 يناير 2024م، حيث تنخفض درجات الحرارة على كافة الأنحاء ويؤدي نشاط الرياح إلى الإحساس بالبرودة بأقل من الدرجات المسجلة وجاءت على النحو التالي: