تراند اليوم : موعد مباراة مصر القادمة أمام غانا في كأس أمم أفريقيا 2024 والقنوات المفتوحة الناقلة

الرياض - أميرة القحطاني - يستعد المنتخب المصري لمباراة الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس أمم أفريقيا 2024، حيث يلتقي منتخب مصر نظيره منتخب غانا، في مباراة قوية ومثيرة، ينتظرها عشاق الكرة في مصر والعالم العربي.

ويدخل منتخب مصر هذه المباراة وهو يحتل المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد نقطة واحدة، بعد أن تعادل مع منتخب موزمبيق في الجولة الأولى، أما منتخب غانا، فيحتل المركز الرابع في المجموعة بدون نقاط.

وتعد مباراة مصر وغانا من أهم مباريات كأس أمم أفريقيا 2024، لما تجمعه من عوامل قوة وندية، حيث يلتقي فيها فريقان من أقوى المنتخبات الأفريقية، يسعى كل منهما إلى تحقيق الفوز والحصول على النقاط الثلاث.

حيث تسعى غانا للانتصار، خاصةً وأن الهزيمة تعني خروجها مبكرًا من البطولة بنسبة كبيرة، كما يسعى المنتخب المصري إلى الانتصار، من أجل الحفاظ على آماله في التأهل إلى الدور التالي، حيث قد يضعه التعادل أو الهزيمة أمام خيار صعب أمام منتخب الرأس الأخضر المتصدر.

موعد مباراة مصر وغانا في كأس أمم أفريقيا

من المقرر أن تقام مباراة مصر وغانا في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية 2023، يوم الخميس الموافق 18 يناير 2024، على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي في مدينة أبيدجان، وستبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وغانا

تنقل قنوات beIN SPORTS مباراة مصر وغانا، الناقل الحصري لكافة مباريات كأس أمم أفريقيا في الشرق الأوسط، كما يمكن متابعة مباراة مصر وغانا عبر القنوات المفتوحة التالية:

القناة القمر الصناعي التردد الاستقطاب الترميز tvt التوجولية يوتلسات 9 شرق 11900 أفقي 27500 TV 5.8 تركسات 42 شرق 12356 أفقي 7100 TV 5.8 تركسات 42 شرق 12346 أفقي 96003 Ortb البينينية يوتلسات 9 شرق 11900 أفقي 27500 TRT يوتلسات 7 شرق 11900 أفقي 27500 Rti الإيفوارية يوتلسات 9 شرق 11900 أفقي 27500 Sportdigital أسترا سات 19 11185 عمودي 22000 تيلي تشاد النايل سات 12015 أفقي 27500 الجزائرية الأرضية نايل سات 11680 أفقي 27500

ترتيب مجموعة مصر في كأس الأمم الأفريقية 2023 بعد نهاية الجولة الأولى