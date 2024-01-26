بذور الشيا أم بذور الكتان.. أيهما أكثر فائدة لصحتك ولإنقاص الوزن؟

الرياض - أميرة القحطاني - بذور الكتان والشيا من البذور الغنية بالعناصر الغذائية، وهما من الأطعمة الفائقة التي ينصح بإضافتها إلى النظام الغذائي، فبذور الشيا هي بذور صغيرة ذات شكل بيضاوي، بينما بذور الكتان مسطحة وأكبر حجمًا، وهما مصدران جيدان للألياف ومضادات الأكسدة وأحماض أوميجا 3 الدهنية، ولكل منهما فوائده الخاصة لإنقاص الوزن، مما يجعلهما من العناصر الغذائية المهمة لصحة الجسم، ولكن أيهما أفضل للصحة ولإنقاص الوزن؟ وهو ما سنجيب عليه في المقال التالي:

فوائد بذور الكتان والشيا الصحية

تعد بذور الكتان والشيا مصدر للألياف ومضادات الأكسدة وأحماض أوميجا 3 الدهنية، حيث تحتوي بذور الشيا على مستويات عالية من احماض اوميجا 3 الدهنية، وتساعد في تنظيم السكر في الدم، وخفض ضغط الدم، كما تساعد بذور الكتان عي علاج مشاكل الجهاز الهضمي، ولهما العديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك:

تحسين صحة القلب: تساعد الألياف الموجودة في بذور الكتان على خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، كما أن أحماض أوميجا 3 الدهنية الموجودة في بذور الشيا تساعد على خفض ضغط الدم ومنع تراكم الترسبات في الشرايين.

تحسين صحة الجهاز الهضمي: تساعد الألياف الموجودة في بذور الكتان على تنظيم حركة الأمعاء وتقليل خطر الإصابة بالإمساك، كما أنها تساعد على تغذية البكتيريا المفيدة في الأمعاء، مما يعزز صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.

تقليل خطر الإصابة بالسرطان: تحتوي بذور الكتان على مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة، وقد أظهرت الدراسات أن بذور الكتان والشيا قد تساعدان في تقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، مثل سرطان القولون وسرطان الثدي.

تحسين صحة الجلد والشعر: تساعد أحماض أوميجا 3 الدهنية الموجودة في بذور الشيا على ترطيب البشرة وتعزيز نمو الشعر، كما أنها تساعد على تقليل الالتهابات الجلدية مثل الأكزيما.

تحسين الصحة العقلية: قد تساعد أحماض أوميجا 3 الدهنية الموجودة في بذور الكتان على تحسين الحالة المزاجية وتقليل أعراض الاكتئاب والقلق.

تعزيز فقدان الوزن: تساعد الألياف الموجودة في بذور الشيا والكتان على الشعور بالشبع لفترة أطول، مما قد يساعد على فقدان الوزن.

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لكن أيهما أفضل لإنقاص الوزن؟

تعتبر بذور الكتان هي الخيار الأفضل لإنقاص الوزن، فوفقا لموقع Health Shots أثبتت الدراسات أن بذور الكتان أفضل لأنها تساعد في كبح الشهية حيث أنها تحتوي على نسبة عالية من الألياف القابلة للذوبان، والتي تساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول، والألياف القابلة للذوبان هي نوع من الألياف التي تذوب في الماء، مما يشكل مادة شبيهة بالهلام في المعدة، تساعد في إبطاء عملية الهضم، مما يمنح شعورًا بالشبع لفترة أطول.