شرطة دبي تجتاز 62 اختبار كفاءة عالمياً في تطبيق فحوصات الأدلة الجنائية
"الإمارات للخدمات الصحية".. علاج مبتكر للإرتجاع الحمضي المعوي
"الإمارات للخدمات الصحية".. علاج مبتكر للإرتجاع الحمضي المعوي
"قضاء أبوظبي" : الإلغاء التلقائي لقرارات التنفيذ المرتبطة بالسداد خطوة مبتكرة
"قضاء أبوظبي" : الإلغاء التلقائي لقرارات التنفيذ المرتبطة بالسداد خطوة مبتكرة
بتوجيهات محمد بن راشد.. مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" تدعم "اليونيسف" بـ 30 مليون درهم
بتوجيهات محمد بن راشد.. مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" تدعم "اليونيسف" بـ 30 مليون درهم
بتوجيهات محمد بن راشد .. "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" تقدم 37 مليون درهم لدعم القطاع الصحي في غزة
بتوجيهات محمد بن راشد .. "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" تقدم 37 مليون درهم لدعم القطاع الصحي في غزة