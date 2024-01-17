الأربعاء 17 يناير 2024 07:13 مساءً

الأربعاء 17 يناير 2024 07:13 مساءً 0 0

بتوجيهات محمد بن راشد .. "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" تقدم 37 مليون درهم لدعم القطاع الصحي في غزة

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