الامارات | «طرق دبي» تنفذ جسوراً مؤدية إلى «جزر دبي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقّعت هيئة الطرق والمواصلات، اتفاقية مع شركة (نخيل)، المطور العقاري الرائد عالمياً، تتولى بموجبها الهيئة تنفيذ مداخل ومخارج مباشرة لمشروع جزر دبي من جهة بر دبي، وتتمثل في جسر بطول 1425 متراً، وبسعة أربعة مسارات في كل اتجاه.

وقّع الاتفاقية عن الهيئة، المدير العام ورئيس مجلس المديرين، مطر الطاير، وعن الشركة رئيس مجلس الإدارة، محمد إبراهيم الشيباني.

ووفقاً للاتفاقية، سيجري توفير مدخل ومخرج مباشر لمشروع جزر دبي من جهة بر دبي، حيث سيتم تنفيذ جسر يعبر خور دبي في المنطقة الواقعة بين جسر إنفينيتي ومنطقة مشروع تطوير ميناء راشد، بطول قرابة 1425 متراً، وبسعة أربعة مسارات في كل اتجاه، وبطاقة استيعابية إجمالية تقدر بنحو 16 ألف مركبة في الساعة في الاتجاهين، ويرتفع الجسر 15 متراً ونصف المتر، فوق مستوى سطح مياه خور دبي، ويبلغ عرض القناة الملاحية 75 متراً، وهو ما يسمح بمرور مختلف أنواع السفن في الخور، ويتضمن المشروع تنفيذ مسار خاص للمشاة والدراجات الهوائية على طول الجسر من جهة واحدة، وسيجري تنفيذ مصعدين على طرفي الجسر مخصصين لحركة المشاة والدراجات الهوائية، ويتوقع إنجاز المشروع في عام 2026.

وقال مطر الطاير، إن هذا هو العقد الثاني ضمن مشروع توفير المداخل والمخارج المؤدية لجزر دبي، حيث أنجزت الهيئة بالتعاون مع شركة «نخيل» عام 2020، ثلاثة جسور مؤدية لجزر دبي عند تقاطع شارعي الخليج وأبوبكر الصديق، بطول 1.6 كيلومتر.

وأضاف: «يُعد هذا المشروع مرحلة رئيسة ضمن مشروع تطوير محور الشندغة، الذي يعد من أضخم مشاريع الطرق الاستراتيجية التي تنفذها الهيئة حالياً، وتقدر كُلفته الإجمالية بنحو خمسة مليارات و350 مليون درهم، ويتضمن تطوير 15 تقاطعاً بطول 13 كيلومتراً، ونظراً لضخامته، قُسِّم إلى خمس مراحل، ويخدم المحور منطقتي ديرة وبر دبي، إضافة إلى عدد من المشاريع التطويرية مثل: جزر دبي، وواجهة دبي البحرية، ومدينة دبي الملاحية، وميناء راشد، ويقدر عدد السكان الذين يخدمهم المشروع بمليون نسمة».

من جانبه، قال الشيباني: «نعمل على ربط جزر دبي، التي تحتل موقعاً استثنائياً على الواجهة البحرية للإمارة، بشبكة من الجسور والطرق التي تسهل الوصول إليها عبر البر والبحر».