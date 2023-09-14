الامارات | هل يرث الاحفاد إذا مات الأب قبل الجد ؟

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سؤال :ورد استفسار من قارئ، يقول فيه :

كان لي أخ توفى قبل خمس سنوات وعنده ولد، وقد توفي والدنا في وقت لاحق ، منذ ثلاث سنوات تقريبا ، وترك لنا مبلغ مالي في حساب بنكي وبيت، والحقيقة إننا - أنا واخواني - حصرنا الارث ووزعنا ما تركه والدنا بيننا، ولكننا فوجئنا إن ابن شقيقنا الميت ، يطالبنا بنصيب أبيه فيما تركه جده (والدي) .. اخبرناه ان أباه مات قبل جده ، والمتوفى لا يرث من مات بعده وعموماً هو ابن أخونا ولن نقصر معه إذا احتاج أي شيء، لكنه أصر على أن له حق عندنا .. فهل هذا صحيح؟.

الإجابة :

يجيب المستشار الدكتور يوسف الشريف بالقول :

الحقيقة إن هذا الابن له حق بالفعل لأن ابن الابن الذي مات في حياة الجد لأب عند وفاة الجد يستحق في تركة الجد ما يسمى شرعاً وصية واجبة أي نصيب أبوه لو كان على قيد الحياة وقت وفاة جده أو ثلث التركة أيهما أقل وذلك ما لم يكن الجد حال حياته قد أعطى لابن ابنه هذا مال أو نصيب في عقار أو ما شابه ذلك عوضاً عن وفاة والده وفي هذه الحالة يكون لهذا الحفيد باقي نصيبه من الوصية الواجبة إن كان له باقي أما إذا كان تصرف الجد له حال حياته أكثر فلا شيء له.



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