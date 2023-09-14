الامارات | "الأرصاد": انخفاض في "الحرارة" خلال اليومين المقبلين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد المركز الوطني للأرصاد، بأن الطقس غداً يشهد تكوّن ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الساحلية والداخلية، فيما تظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، لافتاً إلى أنه يصبح صحواً إلى غائماً جزئياً، على أن تميل درجات الحرارة للانخفاض التدريجي، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية تتحوّل إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً، وتتراوح سرعتها من 10 إلى 25 كم/ س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون خفيف إلى متوسط الموج، قد يضطرب آخر الليل أقصى الغرب في الخليج العربي وخفيف في بحر عمان.

وتوقّع المركز أن يشهد الطقس بعد غدٍ السبت، استمرار تكوّن ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع ظهور السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، على أن يصبح صحواً إلى غائماً جزئياً، مع حدوث انخفاض آخر طفيف في درجات الحرارة على بعض المناطق خاصة الداخلية.

وأشار إلى أن الرياح تظل جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً خاصة غرباً لتصبح مثيرة للغبار، وتتراوح سرعتها من 10 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون خفيف إلى متوسط الموج، ومضطرب غرباً في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط في بحر عمان.

وأفاد المركز بأن طقس الأحد المقبل سيكون رطباً مع فرصة تشكّل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية، فيما تظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، منوهاً إلى أن الطقس سيصبح صحواً إلى غائماً جزئياً مع احتمال تكوّن بعض السحب الركامية شرقاً، بعد الظهر، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية تتحوّل إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً خاصة غرباً نهاراً لتكون مثيرة للغبار، وتتراوح سرعتها من 10 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون خفيف إلى متوسط الموج قد يضطرب أحياناً أقصى الغرب في الخليج العربي وخفيف في بحر عمان.