الامارات | ولادة طفلة بعد إجراء جراحة معقدة لها داخل الرحم في " برجيل الطبية"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجح فريق طبي بمدينة برجيل الطبية في أبوظبي، ولدت طفلة سليمة لزوجين كولومبيين بعد أن قام الفريق الطبي بإصلاح العيب الخلقي في العمود الفقري قبل شهرين بينما كانت لا تزال في رحم أمها، وذلك عبر جراحة ناجحة لعلاج السنسنة المشقوقة المفتوحة في الرحم، والتي أجراها فريق من الجراحين المهرة في يونيو الماضي، فيما تتمتع حالياً الطفلة مريم ووالدتها بصحة جيدة وقد غادرتا المستشفى.

وتُعرف السنسنة المشقوقة، بأنها عيب خلقي يحدث عندما لا تتشكل عظام العمود الفقري، ويؤدي ذلك إلى ترك الحبل الشوكي معرضًا للسائل الأمنيوسي، حيث يمكن أن تؤدي الحالة إلى مضاعفات عصبية وإعاقات جسدية خطيرة، فيما يبلغ متوسط الإصابة بحالة السنسنة المشقوقة في جميع أنحاء العالم حالة واحدة لكل 1000 ولادة.

وعقب إجراء العملية في يونيو الماضي، قام الفريق الطبي بقيادة الدكتور مانديب سينغ، استشاري طب الأجنة والتوليد و مدير مركز كيبروس نيكولايدس لطب وعلاج الأجنة في مدينة برجيل الطبية، بوضع الجنين والأم ضمن متابعته الحثيثة حتى موعد الولادة، وأثناء جراحة إصلاح العمود الفقري للجنين، قام الأطباء بإجراء شق صغير في الرحم وكشف الجزء الخلفي من الطفل للسماح لجراح الأعصاب بإغلاق السنسنة المشقوقة، استخدم الأطباء رقعة صناعية لتغطية هذا العيب الخلقي ثم تم غرس السائل الأمنيوسي مرة أخرى في التجويف، وتم إغلاق الرحم مرة أخرى وبقي الطفل في الرحم طيلة الفترة المتبقية من الحمل.

وتم ولادة الطفلة مريم على يد الدكتورة ريتو نامبيار، استشارية أمراض النساء والتوليد، بعد أن دخلت الأم في المخاض التلقائي في الأسبوع 35 من الحمل، وكان وزن الطفلة عند الولادة 2.46 كجم، وكان لديها فجوة صغيرة في الجلد فوق الظهر، قام بإغلاقها الدكتور عصام الجمال استشاري جراحة المخ والأعصاب، حيث بقيت الطفلة تحت رعاية حثيثة من أطباء حديثي الولادة بقيادة الدكتور إيفيانو رودولف أوسويتا، استشاري ومدير طب حديثي الولادة، فيما أوضح الأطباء أنهم متفائلون لحالة الطفلة الصحية، حيث تعمل مثانتها البولية بشكل جيد ويمكنها تحريك ساقيها بشكل طبيعي.

وقال الدكتور مانديب سينغ:" لقد كانت عملية إصلاح السنسنة المشقوقة داخل الرحم ناجحة، وحاليا تسجل حالة الطفلة تعافياً سريعاً بحسب المؤشرات الأولية، حيث أظهرت الموجات فوق الصوتية والتصوير بالرنين المغناطيسي للدماغ نتائج طبيعية، وبالتالي لا يوجد مؤشر لإجراء تحويلة VP، وهي ميزة مميزة جدًا لإجراء الإصلاح في الرحم، حيث تُستخدم تحويلة VP لإدارة تراكم السائل النخاعي الزائد في الدماغ، والذي يمكن أن يكون من المضاعفات الشائعة في حالات السنسنة المشقوقة، بالنسبة للطفلة مريم ستحتاج خلال الفترة المقبلة للمتابعة الطبية للمسالك بولية للأطفال، وطبيب أعصاب للأطفال وأخصائي علاج طبيعي، وفي الفترة المقبلة يستعد الوالدان للعودة إلى وطنهما كولومبيا خلال أسبوعين مع طفلتهما مريم".

وتم إجراء عملية السنسنة المشقوقة داخل الرحم، من قبل فريق متعدد التخصصات ضم ما يزيد عن 10 أطباء من تخصصات مختلفة.