الامارات | بحث معوقات «تصاريح حرم الطريق» في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقد مجلس المتعاملين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، جلسة حوارية في المبنى الرئيس للهيئة لبحث الخدمات المُقَدّمة للجمهور من متعاملي نظام تصاريح حرم الطريق.

وناقشت الجلسة مع الحضور عدداً من المحاور والنقاط، ومنها عقد ورش توعية لتعريف المتعاملين ومستخدمي نظام تصاريح حرم الطريق بالإجراءات والمتطلبات والشروط اللازمة لإصدار تصاريح حرم الطريق والتعرف إلى ملاحظاتهم وتطلعاتهم. كما ناقشت نظام خدمة تصاريح مسار المركبات الثقيلة، وتحسين واجهة نظام تصاريح خدمات حرم الطريق، إضافة إلى التحديات والمعوقات التي تواجه متعاملي نظام تصاريح حرم الطريق.