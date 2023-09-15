الامارات | " الإمارات لحماية المستهلك" تطلق لوحة توعوية بطول 100 متر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت جمعية الإمارات لحماية المستهلك لوحتها التوعوية الضخمة الواقعة على شارع الاتحاد بين إمارتي دبي والشارقة، والتي جاءت دعماً لحملتها التوعوية "مسؤوليتنا حماية" حيث تسعى الجمعية من خلال جداريتها للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من فئات المجتمع المحلي، بهدف توعيتهم بحقوق المستهلك داخل الإمارات، وتنظيم علاقته مع التجار، ومكافحة الغش التجاري على اختلاف أساليبه وأنواعه.

وشارك في إطلاق الجدارية التوعوية التي يصل طولها إلى 100 متر، بارتفاع 10 أمتار في شارع الاتحاد بين إمارتي دبي والشارقة كلاً من سعادة محمد خليفة بن عزير المهيري، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحماية المستهلك" وأعضاء مجلس إدارتها، وكذلك السيد حيدر خان الرئيس التنفيذي لـ"دوبيزل" ورئيس المجموعة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والسيد بول شادر مدير إدارة الاتصالات والعمليات التسويقية في "الإمارات للسحوبات" ولفيف من الشخصيات وممثلي الشركات المشاركة ووسائل الإعلام.

وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحماية المستهلك محمد خليفة بن عزير المهيري، على أهمية حملة "مسؤوليتنا حماية" والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها وصولاً إلى كافة شرائح المجتمع. وقال: "استطاعت دولة الإمارات خلال السنوات الأخيرة تحقيق قفزات اقتصادية نوعية، جعلت منها محط أنظار العالم، ووجهة مهمة للمستثمرين ورواد الأعمال ومختلف العلامات التجارية العالمية، ومواكبة لهذه القفزات عملت الدولة على خلق بيئة آمنة للمستهلك، تضمن حقوقه وتعرف بواجباته أيضاً، كما حرصت على توفير كافة المعلومات الصحيحة الخاصة بمختلف أنواع السلع التي يشتريها المستهلك أو يستخدمها، وذلك لضمان تلقيه لتشكيلة خدمات تمتاز بجودتها العالية في كافة القطاعات الاقتصادية والتجارية".

وأشار المهيري إلى أن إطلاق اللوحة التوعوية جاء بهدف دعم الحملة وإيصال رسائل وأهداف "جمعية الإمارات لحماية المستهلك" إلى كافة شرائح المجتمع، وتابع: "نهدف من خلال اللوحة التوعوية "مسؤوليتنا حماية" إلى حث الشركات على المساهمة في نشر وتعميق الوعي المجتمعي بحقوق المستهلك"، مؤكداً اهتمام الجمعية بمواصلة حملات التوعية المختلفة دون الارتباط بمواسم أو مناسبات معينة، موضحاً في الوقت نفسه، أهداف الجمعية وغاياتها في حماية المستهلك وجهودها في محاربة الغش التجاري.

وعبر المهيري عن شكره لوزارة الاقتصاد لما تقدمه من دعم للجمعية باعتبارها جمعية نفع عام، تسهم في تحقيق الأهداف التي تسعى الوزارة إلى تحقيقها، وعلى رأسها حماية الأسواق والمستهلك من أي غش أو تلاعب أو تزوير وكل ما من شأنه المساس بالأمن الاقتصادي.

يذكر أن اللوحة التوعوية تجمع أكثر من 100 علامة تجارية معروفة على الساحة المحلية والعالمية، ما يؤكد على مدى الدعم الذي تحظى به حملة "مسؤوليتنا حماية" وأهدافها، ومن المقرر إقامة حفل تكريمي يوم 24 الجاري في غرفة تجارة وصناعة الشارقة لتكريم الشركاء والداعمين وفريق العمل، وكذلك جلسة حوارية تتناول قوانين وأساليب التصدي للغش التجاري.