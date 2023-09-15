الامارات | طقس الغد صحو ورطب ليلاً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، ورطباً ليلاً وصباح الأحد مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً خاصة غرباً مثيرة للغبار.

وأوضح المركز - في بيانه اليومي - أن حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية غربية / 10 - 25 تصل إلى 40 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي متوسطا ومضطرب غرباً ،و يحدث المد الأول عند الساعة 14:25 والمد الثاني عند الساعة 02:00 و الجزر الأول عند الساعة 07:56 والجزر الثاني عند الساعة 19:57.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً ،و يحدث المد الأول عند الساعة 10:27 والمد الثاني عند الساعة 22:56 و الجزر الأول عند 16:42 والجزر الثاني عند الساعة 04:45.