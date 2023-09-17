الامارات | «وادي تكنولوجيا الغذاء» يعزز استدامة الأمن الغذائي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يمثل مشروع «وادي تكنولوجيا الغذاء» الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عام 2021 لمضاعفة إنتاج دبي الغذائي ثلاث مرات، مدينة عصرية متكاملة تدمج مفاهيم الإدارة المتكاملة للغذاء ضمن أنشطتها، وتسعى إلى استقطاب العقول المبدعة والشابة لرسم مستقبل الغذاء. وتتمثل رؤية المدينة في أن يصبح هذا المشروع الأول من نوعه في المنطقة، ليكون العلامة التجارية والمرجع الأول لاستدامة نظم إدارة الغذاء إقليمياً وعالمياً.

ويلعب المشروع دوراً حيوياً في تعزيز الأمن الغذائي وفق أسس مستدامة، وإيجاد حلول لتحديات الأمن الغذائي الوطني، وعلى رأسها زيادة الإنتاج الزراعي والغذائي للحد من الاستيراد من الخارج، خصوصاً أنه يعتمد على تطوير تقنيات حديثة لإنتاج الغذاء والتغلب على ندرة المياه وقلة الأراضي الصالحة للزراعة، كما يدعم المشروع سلسلة القيمة الغذائية، ويعد نموذجاً عالمياً رائداً لتعزيز الأمن الغذائي بتطبيق أعلى معايير الاستدامة.

ويعزز المشروع مساعي الدولة في تبنّي تقنيات وحلول تسهم في التصدي للتغيرات المناخية، والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية من الهدر.