الامارات | 500 مشارك في اليوم الثاني من مؤتمر أبوظبي لطب الأعصاب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شارك أكثر من 500 شخص من الأطباء والمهنيين والباحثين في مختلف تخصصات أمراض الدماغ والأعصاب في اليوم الثاني من مؤتمر أبوظبي الثالث لطب الأعصاب.

وتناول المشاركون، الأدوية الجديدة التي سجلت في دولة الإمارات لعلاج الشقيقة أو الصداع النصفي والتي تُحدث فرقاً حقيقياً للمرضى، لأن الصداع النصفي هو اضطراب عصبي مرهق ولا علاج له، ويسبب أعراضاً مزعجة للغاية وأكثر قوة من أنواع الصداع الأخرى، وفي عام 2018 قبل موافقة هيئة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) على أول مثبط للببتيد المرتبط بجينات الكالسيتونين لمنع الصداع النصفي، كان الأطباء يعتمدون في علاج المرضى على الأدوية المصممة أصلاً لعلاج أمراض أخرى. وتركزت نقاشات اليوم الثاني على الطرق الحديثة لتشخيص وعلاج أمراض الدماغ والأمراض العصبية المختلفة.