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الامارات | سلطان النيادي: موعدنا غدًا.. أشوفكم على خير في دار زايد

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، أن رحلته إلى محطة الفضاء الدولية، ضمن طاقم المهمة «Crew-6»، والتي دامت ستة أشهر، كانت من أجمل التجارب التي مرت في حياته، مشيرا إلى أنه يستعد للعودة إلى أرض الوطن، دولة الإمارات العربية المتحدة، غدا.

وقال النيادي عبر حسابه في منصة "إكس": "منذ بداية التحضيرات التي استمرت 5 سنوات إلى العيش أكثر من 180 يومًا في الفضاء كانت هذه المهمة من أجمل التجارب التي مرت في حياتي.. ".

وتابع النيادي: "بعد الرجوع إلى الأرض، حان الآن موعد العودة إلى الوطن.. موعدنا غدًا.. أشوفكم على خير في دار زايد".

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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