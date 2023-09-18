الامارات | «جمارك دبي» تضبط 200 ألف حبة مخدرة وأدوية مقيدة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجحت إدارة الاستخبارات الجمركية في جمارك دبي، في إحباط تهريب 200 ألف حبة من المواد المخدرة والأدوية المقيدة، تقدر قيمتها السوقية بنحو 6.2 ملايين درهم عبر الشحن الجوي.

وتعود تفاصيل الضبطية إلى اشتباه الفريق الخاص في إدارة الاستخبارات الجمركية في شحنتين كانتا قادمتين من إحدى الدول الآسيوية تحتوي الشحنة الأولى على 20 طرداً بوزن 460 كيلوغراماً وبتفتيش الشحنة وفتح الطرود، تم العثور على مواد مخدرة وأدوية وعقاقير مقيدة بعدد 33 ألفاً و284 حبة، وتقدر قيمتها السوقية بنحو مليون درهم، وتحتوي الشحنة الثانية على 22 طرداً بوزن 520 كيلوغراماً، من «الترامادول» بعدد 175 ألفاً و300 حبة، وتقدر قيمتها السوقية بنحو 5.25 ملايين درهم، وبناء على ذلك تم تسليم البضاعة وأصحاب العلاقة إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في القيادة العامة لشرطة دبي، وفق الأصول والإجراءات القانونية.

وقال المدير العام لجمارك دبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة أحمد محبوب مصبح: «تبنت جمارك دبي هدفاً رئيساً في استراتيجيتها 2021-2026، وهو ريادة الجمارك الآمنة عالمياً، عبر مواردها البشرية وأنظمتها الخاصة، من خلال تعزيز الأمن وحماية المجتمع والاقتصاد.