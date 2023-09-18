الامارات | بلدية دبي تُطلق منصة رقمية تُمكّن قياداتها العليا من الاطلاع المباشر على طلبات المتعاملين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت بلدية دبي منصة رقمية جديدة بنظام سياسة خدمات 360 مدعومة بتقنيات حديثة ونظم المعلومات الجغرافية، تمكّن قياداتها العليا والتنفيذية من البقاء على اطلاع كامل ومباشر وآني مع طلبات وبلاغات المتعاملين، ومتابعة مراحل عمل الكوادر المتخصصة ومدى تطبيق أفضل المعايير للاستجابة لها، وتسريع اتخاذ القرار. وتُعد المنصة الجديدة بمثابة لوحة تحكم متكاملة تضم قاعدة بيانات عن طلبات المتعاملين على اختلافها، والمنطقة الجغرافية التي صدرت منها البلاغات وأعدادها، إضافةً إلى قنوات التواصل التي استُخدمت في البلاغ، ومتابعة العمليات التي ينفذها مقدمو الخدمات في البلدية.

وقال مدير عام بلدية دبي، داوود الهاجري: «تُعدّ المنصة الرقمية الجديدة خطوة متقدمة للبقاء على اطلاع مباشر وفوري على احتياجات متعاملي بلدية دبي، حيث تُسهم في متابعة كل العمليات والبلاغات والاقتراحات والاستفسارات التي يقدمونها، بما يعزز التواصل والشفافية المؤسسية معهم ومعرفة احتياجاتهم بدقة». وأضاف: «تدعم المنصة تقديم خدمات رقمية آنية واستباقية تفوق توقعات المتعاملين، وتعزز من جودة حياتهم وسعادتهم. ويأتي ذلك تماشياً مع سياسة «خدمات 360»، التي اعتمدها سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، والرامية إلى رسم خريطة طريق متكاملة، تهدف إلى ضمان تجربة رقمية شاملة لتقديم خدمات سلسة واستباقية مؤتمتة تواكب تطلعات المتعاملين، وتحقق وفورات مالية وتقلل من الوقت والجهد، والذي سينعكس إيجاباً على مؤشرات الأداء والتنافسية وإسعاد المتعاملين».