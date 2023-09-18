شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. ممطر بالسعودية غائم بالإمارات جيد بالبحرين وحار فى الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم الخليج 365 خدمة نشر أحوال الطقس في دول الخليج، من خلال النشرات الجوية لكل دولة فى السطور التالية.

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية في السعودية، إنه " بمشيئة الله تعالى يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للاتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد الى مكة المكرمة.

الرياح السطحية: من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج: غربية إلى شمالية غربية تتحول تدريجياً الى شمالية بسرعة 15-38 كم/ساعة وتصل الى 45 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

حالة البحر: خفيف الى متوسط الموج و يصل إلى مائج مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

طقس الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد الإماراتي، أن يكون الطقس اليوم صحوا إلى غائم جزئي أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر يصاحبها سقوط أمطار، ورطبا ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار.

حركة الرياح جنوبية شرقية – شمالية غربية / 10 – 25 تصل إلى 40 كم/س.. الموج في الخليج العربي خفيف إلى متوسط أحياناً .. ويحدث المد الأول عند الساعة 15:00 والمد الثاني عند الساعة 03:06 والجزر الأول عند الساعة 08:33 والجزر الثاني عند الساعة 21:04.

وفي بحر عمان الموج خفيف .. ويحدث المد الأول عند الساعة 11:08 والجزر الأول عند 17:35 والجزر الثاني عند الساعة 05:39.

طقس الكويت

قالت إدارة الأرصاد الجوية في الكويت، إن طقس اليوم حار والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 35 كم/ساعة .

ويكون خلال الليل حار إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 32 كم/ساعة .

طقس البحرين

أشارت نشرة الأحوال الجوية الصادرة من وزارة المواصلات والاتصالات في البحرين، إلى أن طقس اليوم الإثنين، حسن بوجه عام ولكنه حار خلال النهار .

الرياح شمالية غربية بوجه عام من 7 إلى 12 عقدة وتصل من 13 إلى 18 عقدة أحياناً خلال النهار .

ارتفاع الموج من قدم إلى قدمين قرب السواحل، ومن 3 إلى 5 أقدام في عرض البحر .

درجة الحرارة العظمى 41 م درجة الحرارة الصغرى 29 م

الرطوبة النسبية العظمى 75 % الرطوبة النسبية الصغرى 15 %