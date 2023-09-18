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الامارات | الجمعة 29 سبتمبر عطلة المولد النبوي في الحكومة الاتحادية

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الإمارات اليوم - دبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعة 29 سبتمبر عطلة المولد النبوي في الحكومة الاتحادية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، تعميماً إلى كافة الوزارات والجهات الاتحادية بشأن عطلة المولد النبوي الشريف في الحكومة الاتحادية، للعام 1445هــ .
وجاء في التعميم أنه "بناءً على قرار مجلس الوزراء بشأن أجندة العطلات الرسمية المعتمدة للقطاعين الحكومي والخاص في الدولة للعام 2023، فقد تقرر أن تكون عطلة المولد النبوي الشريف يوم الجمعة الموافق 29 سبتمبر 2023 ".
وهنأت الهيئة، بهذه المناسبة، قيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة، والأمتين العربية والإسلامية، سائلةً الله العلي القدير أن يعيدها عليهم بموفور الصحة والعافية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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