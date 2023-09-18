الامارات | أمطار وبرق ورعد.. تغيّر في الطقس اليوم وغداً.. و«الأرصاد» ينصح بـ«عدم تداول الشائعات»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد المركز الوطني للأرصاد أنه نتيجة لتأثر الدولة بامتداد منخفض جوي من الشرق في طبقات الجو السطحية والعلوية مصاحباً معه كتلة هوائية رطبة ومع وجود الجبال شرقاً يؤدي إلى تطور السحب الركامية المحلية على شرق الدولة بعد الظهر تمتد على بعض المناطق الداخلية باتجاه السواحل مصحوبة بسقوط أمطار.

وتوقع المركز أن يشهد الطقس اليوم وغداً تكوّن سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الغزارة وقد يصاحبها البرق والرعد وسقوط بعض البرد أحياناً على مناطق مختلفة من الدولة خاصة شرقاً وجنوباً وتمتد على بعض المناطق الداخلية.

وأشار إلى أن الرياح تكون معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب الركامية تكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، فيما يكون البحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان. ونوّه المركز إلى أنه يتابع الوضع على مدار الساعة ومستمر بموافاتكم بآخر المستجدات، مناشداً الجميع بضرورة متابعة النشرات والتقارير الصادرة من المركز وعدم تداول الإشاعات.