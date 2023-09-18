الامارات | استشارة قانونية.. صديقي يرفض دفع مخالفات سيارة استأجرها بإسمي.. ماذا أفعل؟

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سؤال :

ورد استفسار من قارئ ، يقول فيه :

كان لي صديق، استأجر سيارة على رخصة القيادة الخاصة بي لمدة شهر، وتم دفع المبلغ كاملا، لكنه لم يرجع السيارة بعد انتهاء مدة العقد، وكان بينه وبين صاحب المكتب تواصل، ومدد المدة الي ان تجاوزت عليه مخالفات وايجار السيارة مبلغ الـ5000 درهم، وبعدها بفترة تواصلت مع صاحب المكتب لمعرفة وضع السيارة فأفادني بانه لم يرجع السيارة.

وبعد فترة قام صديقي بإرجاع السيارة إلى المكتب، لكنه لم يدفع المبلغ المطالب به، وقام صاحب المكتب برفع دعوي ضدي، مما اضطرني الي دفع مبلغ 8000 درهم، والي الان لم يدفع صديقي المبلغ

فهل هناك طريقة معينة لاسترداد هذا المبلغ من هذا الشخص ؟

الإجابة :

يجيب المستشار الدكتور يوسف الشريف بالقول :

من حقك أن تقاضي هذا الشخص بما قمت بسداده عنه شريطة اثبات أنه هو من ارتكب هذه المخالفات من خلال محادثاته مع مكتب التأجير أو أي مخالفة من المخالفات قد تكون حررت حضورياً واثبات انه هو من ارتكبها إن وجدت، مع العلم إن ضمانك وموافقتك على التأجير على رخصتك كان سيعرضك للمساءلة القانونية لو كانت هناك أمور قانونية أخرى لكن الحمد لله إنها كانت ايجار ومخالفات مالية.



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