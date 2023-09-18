الامارات | 29 سبتمبر عطلة القطاع الخاص بمناسبة المولد النبوي الشريف

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن يوم الجمعة 14 ربيع الأول 1445 هجرية، الموافق 29 سبتمبر 2023 ميلادية، عطلة رسمية مدفوعة الأجر لكافة العاملين في القطاع الخاص في الدولة وذلك بمناسبة المولد النبوي الشريف.

جاء ذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بشأن العطلات الرسمية المعتمدة للقطاعين الحكومي والخاص للعام 2023.

ورفعت وزارة الموارد البشرية والتوطين بهذه المناسبة أصدق التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة، وإلى شعب الإمارات والمقيمين على أرضها.