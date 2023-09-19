الامارات | «الفطيم» توفر وظائف للمواطنين في «رؤية الإمارات للتوظيف»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مجموعة الفطيم عن مشاركتها في معرض «رؤية الإمارات للوظائف» الذي سينظم في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 19 إلى 21 سبتمبر الجاري.

وستعرض المجموعة خلال مشاركتها مئات من فرص العمل الموجهة حصرياً لمواطني دولة الإمارات، حيث استحدثتها في قطاعاتها المتنوعة، بما في ذلك منافذ التجزئة وشركات السيارات والعقارات وغيرها، لتضمن من خلالها طيفاً واسعاً من المسارات الوظيفية لمواطني الدولة من الشباب والفتيات، خصوصاً فئة الخريجين الجدد.

ودعت المجموعة المواطنين الباحثين عن فرص عمل في بيئات تضمن تقدمهم وازدهارهم الوظيفي، إلى الاستفادة من الفرص التي توفرها خلال نسخة العام الجاري من المعرض.

ويمكن للكوادر المواطنة الموهوبة تقديم طلبات للالتحاق بمختلف أقسام المجموعة، واكتشاف مجموعة من الأدوار التي تتوافق مع تطلعاتهم وخبراتهم.

وفي تعليقها على المشاركة في هذا المعرض، قالت رئيسة مجلس الفطيم للتوطين ميرة عمر الفطيم: «سنعمل دائماً على تنمية المواهب الوطنية الشابة من خلال تقديم الفرص التي تمكنهم من إبراز إبداعاتهم».

وأضافت: «سيكون جناح المجموعة على أتم استعداد لاستقبال الباحثين عن العمل، حيث قمنا بتوفير الفرق المخصصة لاستقطاب المواهب، والرد على استفساراتهم، وتقديم المعلومات التي تساعدهم في معرفة المزيد عن الأدوار المتنوعة المتاحة، والحصول على الإرشادات المهمة التي تساعدهم على بناء وتطوير مسارات مهنية مجزية في مجموعة الفطيم».

من جانب آخر، تستعد «ورشة حكومة دبي» للمشاركة في المعرض، الذي يُعد أحد أهم المنصات التي تجمع بين المؤسسات الإماراتية والشباب الباحث عن فرص عمل وتدريب من خلال استضافتها سلسلة من جلسات الحوار والورش التفاعلية التي ترسم ملامح الحياة الوظيفية واستكشاف الفرص المتاحة للتدريب والتوظيف في أكثر من 20 قطاعاً متنوعاً.

وخلال فعاليات المعرض، ستُعلن «ورشة حكومة دبي» عن عدد من الشواغر في مجالات التدقيق والمالية والمشتريات والصيانة الهندسية.

وتأتي مشاركة «ورشة حكومة دبي» في المعرض انطلاقاً من ضرورة توفير فرص عمل استثنائية للشباب الإماراتي، لتأهيله لقيادة المستقبل والإسهام في تحقيق محاور وأهداف مئوية الإمارات 2071.

وتُظهِر المشاركة التزام «ورشة حكومة دبي» بإثراء المسيرة المهنية للكفاءات والمواهب الإماراتية، وتعزيز دورها في سوق العمل.