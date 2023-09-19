الامارات | مكتوم بن محمد: نريد شباباً مثل سلطان في كل مجال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن تجربة سلطان النيادي أثبتت كفاءة شباب الإمارات والإمكانات والقدرات التي يتمتعون بها.

وقال سموه في «تدوينة» نشرها أمس على صفحة سموه في منصة «إكس»، بمناسبة عودة رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي إلى أرض الوطن: «نهنّئ أصحاب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وحكّام وشعب الإمارات، بعودة رائد الفضاء سلطان النيادي إلى أرض الوطن».

وأضاف سموه أن «تجربة سلطان النيادي أثبتت كفاءة شباب الإمارات والإمكانات والقدرات التي يتمتعون بها، نريد شباباً مثل سلطان في كل مجال، في التكنولوجيا وقطاع الأعمال والثقافة والرياضة والفضاء، نريد الوصول إلى قممٍ جديدة في الريادة بمواهب شبابنا وطموحاتهم».