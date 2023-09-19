الامارات | فتح المسارات الجبلية في الفجيرة مطلع أكتوبر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستأنف مركز الفجيرة للمغامرات، فتح المسارات الجبلية مطلع أكتوبر المقبل، بعد إغلاقها أربعة أشهر منذ يونيو الماضي. وأشار المركز إلى أنه تمت مراقبة المسارات الجبلية عبر مفتشي المركز المدربين على البيئة الجبلية، بالإضافة إلى المتطوعين من أهالي المناطق الجبلية خلال الفترتين الصباحية والمسائية، بهدف التأكد من التزام الأشخاص والشركات، ورفع وعيهم بضرورة الانضباط بالقوانين والشروط المفروض عليهم اتباعها.

وأكد إنجاز 14 ورشة للتوعية بممارسة الرياضات الجبلية.