الامارات | النيادي: 6 أشهر والوطن في قلبي.. اليوم أنا في قلب الوطن

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، عقب عودته إلى أرض الوطن، أنه كان يحمل وطنه في قلبه طوال فترة الستة أشهر، التي قضاها في محطة الفضاء الدولية لإنجاز المهمة الأطول في الفضاء بتاريخ العرب.

وقال النيادي في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "6 أشهر والوطن في قلبي.. اليوم الحمد لله أنا في قلب الوطن، وعلى أرضه الطيبة".

وتابع النيادي: "أعود لأسلِّم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أمانة علم الوطن..

أعود لأقبِّل تراب وطني الذي ينبت طموحًا وأحلامًا.

أعود لنكمل رحلة الاستكشاف معًا".