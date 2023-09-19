الامارات | ودعه رئيس الدولة.. الرئيس المصري يغادر البلاد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - غادر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة البلاد اليوم بعد زيارة عمل إلى الدولة استغرقت يومين.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة في مقدمة مودعي فخامته لدى مغادرته مطار الرئاسة في أبوظبي.