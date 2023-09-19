الامارات | 350 شاغراً في الجهات الحكومية بدبي لـ «المواهب المستدامة»

شكرا لقرائتكم خبر عن 350 شاغراً في الجهات الحكومية بدبي لـ «المواهب المستدامة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد معرض «رؤية الإمارات للوظائف» في دبي أمس، حضوراً لافتاً للباحثات عن عمل، كما استقبل عدداً كبيراً من المواطنين الخريجين الباحثين عن عمل أو الراغبين في الانتقال إلى وظائف أخرى.

ويشارك في النسخة 22 من المعرض الذي تستمر فعالياته حتى 21 سبتمبر الجاري، أكثر من 100 جهة، منها 22 جهة حكومية ضمن منصة «حكومة دبي»، تعرض 350 شاغراً في مختلف التخصصات للمواطنين الباحثين عن عمل من الجنسين، تحت شعار «مواهب مستدامة».

وشهدت المنصة التي تشرف عليها دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، خلال اليوم الأول من المعرض، إقبالاً كبيراً من المواهب الإماراتية التي تتطلع للإسهام في مسيرة التطور والتقدم التي تشهدها دولة الإمارات.

وزارت المنصة مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، حصة بنت عيسى بوحميد، إذ تعرفت خلال جولتها في المنصة على الفرص الوظيفية والتدريبية التي توفرها الجهات الحكومة المشاركة في المنصة.

الكادر العسكري

وتشارك القيادة العامة لشرطة دبي في المعرض، وتطرح 150 شاغراً وظيفياً للكادر العسكري من الذكور والإناث.

وتفقد القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، منصة القيادة العامة لشرطة دبي في المعرض، واطلع على إجراءات الاختيار والتوظيف في المنصة، مؤكداً أن الموارد البشرية في شرطة دبي تضع نصب أعينها تنفيذ التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات وحكومة دبي في ما يتعلق بتوطين الوظائف عبر مجموعة من البرامج والمشاريع الهادفة إلى استقطاب الكوادر الإماراتية من كلا الجنسين من أصحاب الكفاءات والتخصصات، ليكونوا جزءاً من منظومة العمل الأمنية لشرطة دبي، والمشاركة بفاعلية في خدمة الوطن.

وأفاد مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، اللواء الدكتور صالح عبدالله مراد، بأن الشواغر التي تطرحها القيادة العامة لشرطة دبي، تضم شواغر لمحقق جنائي، ومساعد مسؤول دورية، وموظف حراسات، وعنصر حماية، لافتاً إلى أن التقدم العام الجاري للانضمام لشرطة دبي متاح حضورياً، وعبر الموقع الإلكتروني لشرطة دبي ejob.dubaipolice.gov.ae أو عبر التطبيق الذكي لشرطة دبي.

برامج المنح

وتقدم مجموعة الإمارات خلال المعرض فرصاً وظيفية في مجال السفر والطيران للإماراتيين الموهوبين على اختلاف مؤهلاتهم، من المهنيين ذوي الخبرة إلى الخريجين وطلبة الجامعات، وتشمل الفرص برامج المنح الدراسية لخريجي الجامعات، وبرنامج الطيارين المبتدئين، وبرنامج هندسة صيانة الطائرات AMEL، وبرنامج المنح الدراسية لتكنولوجيا المعلومات.

وقالت نائب رئيس الموارد البشرية للتوطين وإدارة تعزيز تجربة الموظفين في المجموعة، منال علي الصوري، إن المجموعة توفر لخريجي المدارس الثانوية وظائف في خدمات المطار ومركز الاتصال وطاقم الضيافة الجوية في طيران الإمارات، إضافة إلى فرص التسجيل في برنامج الشحن الجوي SkyCargo Acceleration Program وبرنامج مشرف صيانة في دناتا، مضيفةً: «يمكن لخريجي المدارس الثانوية أيضاً إجراء مقابلات رقمية في إحدى حجرات المقابلات الأربع ضمن جناح المجموعة بالمعرض».

ولفتت إلى أن المجموعة تعمل على استكشاف المواهب لبرنامجي «الدراسات العليا» و«المحطات الخارجية»، وكذلك توفر فرص التدريب للطلبة الجامعيين من أجل التعرّف على بيئة العمل التي تعدهم للمضي قُدُماً في مسار تطورهم الوظيفي، مشيرة إلى أن فريق التوطين في مجموعة الإمارات، الذي يشارك بنشاط في مختلف معارض التوظيف التي تقام في جميع أنحاء دولة الإمارات، يهدف إلى تسريع عملية توظيف المواهب الوطنية من خلال التواصل الفعلي مع المواطنين وإلهامهم وتوفير رؤية معمّقة حول اتجاهات سوق العمل. وتعد مشاركة مجموعة الإمارات المستمرة في «رؤية»، شاهداً على أهمية المنصة في بناء جسور الفرص مع المواطنين الإماراتيين الباحثين عن عمل.

ووقّعت المجموعة العام الجاري مذكرات تفاهم مع ثلاثة شركاء: معهد روتشستر للتكنولوجيا RIT دبي، وأكاديمية بي دبليو سي DwC دبي، ومايكروسوفت، وذلك لتقديم برامج تعزز القدرة التنافسية والمهارات لمواطني الدولة في مختلف الدوائر والأقسام.

وتضم مجموعة الإمارات، التي تعد إحدى المؤسسات الرائدة وجهة العمل المفضّلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، طيران الإمارات أكبر شركة طيران دولية في العالم وتخدم أكثر من 140 مدينة، ودناتا المزود العالمي الرائد لخدمات الطيران والسفر ولها وجود في 38 دولة.

قطاع المصارف

كما يشارك مصرف أبوظبي الإسلامي، في المعرض، مستهدفاً اجتذاب الكوادر الوطنية المميزة ودعم مساعي حكومة الإمارات لتعزيز جهود التوطين في قطاع المصارف والخدمات المالية.

وقالت الرئيس التنفيذي للموارد البشرية للمجموعة في «مصرف أبوظبي الإسلامي»، بشرى الشحي: «نحرص من خلال المشاركة في المعرض على دعم ازدهار اقتصاد دولة الإمارات، ونفخر بأن نسبة التوطين على مستوى القطاع المصرفي تبلغ 45%».

ووظف مصرف أبوظبي الإسلامي في العام المنصرم 345 مواطناً إماراتياً في مجموعة من المناصب المهمة لدى المصرف بما فيها المناصب الإدارية العليا، وهو من بين أعلى المعدلات في القطاع المصرفي.

وطرحت مجموعة شلهوب 28 وظيفة شاغرة خلال المعرض، لتعزيز القوى العاملة الإماراتية لديها والتأكيد بشكل أكبر على التزام الشركة الراسخ بتعزيز بيئة عمل تركّز على الأفراد، ووفرت المجموعة عدداً من الشاشات الإلكترونية في المعرض لتقديم الطلبات للوظائف الشاغرة عبر صفحة التوظيف على موقع المجموعة الإلكتروني.

الفلاسي: تأهيل أبناء الإمارات لشغل وظائف المستقبل

أكد مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، عبدالله بن زايد الفلاسي، حرص الدائرة على تأهيل أبناء الإمارات لشغل وظائف المستقبل، تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إذ يرى سموه أن «المستقبل سيكون لمن يستطيع تخيله وتصميمه وتنفيذه، المستقبل لا يُنتظر، المستقبل يُمكن تصميمه وبناؤه اليوم».

وأضاف الفلاسي: «تركز دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وفقاً لرؤية القيادة، تركز اهتمامها على صنع مستقبل الكوادر الإماراتية الآن، وتعمل على استقطاب المواهب الإماراتية وتأهيلها لقيادة العمل الحكومي المستقبلي»، مشيراً إلى أن معرض رؤية الإمارات للوظائف، يمثل فرصة مهمة للتعرف على المواهب من مواطني دولة الإمارات، والتواصل مع الشباب والشابات الإماراتيين الذين يتطلعون للإسهام في مسيرة التطور والتقدم التي تشهدها الإمارات.

وأكد أن حكومة دبي تولي ملف التوطين أهمية كبيرة، باعتباره أولوية وطنية تستدعي تضافر وتكامل الجهود بين جميع الجهات، وتواصل دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي الاستثمار في القدرات والطاقات الشابة والعمل على بناء اقتصاد المعرفة.

وأطلقت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، بالتعاون مع مجلس شباب دبي، على هامش الدورة الحالية لمعرض رؤية الإمارات للوظائف 2023، مشروع «صمم مستقبلك الوظيفي» والموجهة لخريجي الجامعات وطلاب الثانوية العامة، والذي يتيح للطلاب تصميم مستقبلهم الوظيفي، وطموحهم وتخيلهم لما سيكونون عليه خلال السنوات المقبلة، ووضع خط زمني لمستقبلهم الوظيفي ابتداء من العام الجاري وحتى عام 2037.

ويوفر هذا المشروع معلومات لصناع القرار في الدائرة لوضع الاستراتيجيات والخطط للوظائف والتخصصات المستقبلية والتي تتناسب مع تطلعات الشباب الإماراتي. كما صممت الدائرة «منصة حكومة دبي» بشكل يتماشى مع استضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغيّر المناخ «كوب 28»، والمقرر تنظيمه في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر المقبلين.

• الطلاب يصممون مستقبلهم الوظيفي خلال السنوات المقبلة.

• تشجيع المواطنين على العمل في قطاع المنتجات الفاخرة.

• 150 شاغراً للكادر العسكري ذكوراً وإناثاً في شرطة دبي.