الامارات | «أبوظبي للتقاعد» يوفر نظام «الاشتراكات الذكية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وفّر صندوق أبوظبي للتقاعد نظام «الاشتراكات الذكية» لجهات العمل، الذي يضم بيانات المؤمَّن عليهم المسجلين لدى الجهة ليمنحها الفرصة لتقديم التحديثات والمتغيرات على الاشتراكات - إن وجدت - خلال الشهر، على أن يقوم النظام بناءً على هذه البيانات بإعداد الفاتورة المبدئية للاشتراكات الشهرية المستحقة على جهة العمل ودون أي جهد من الجهة.

وأكد صندوق أبوظبي للتقاعد أن الأنظمة الذكية تسهم في زيادة نسبة امتثال جهات العمل لقانون التقاعد ومتطلبات الصندوق، وتُسهل من عملية سداد الاشتراكات في الوقت المحدد، وتوفر البيانات والمعلومات التي تساعد الجهات على اتخاذ وصناعة القرار، وتحفظ حقوق المواطنين المسجلين لدى الصندوق.

وأوضح الصندوق أن نظام الاشتراكات الذكية يوّفر لجهات العمل منصة بيانات متكاملة مشتركة مع الصندوق تضمن الدقة العالية وتدعم اتخاذ القرار وإجراء الدراسات، إذ تتيح لمتخذي القرار في جهات العمل الدخول إلى لوحة الاشتراكات الذكية على البوابة الإلكترونية للصندوق، والتي تحتوي على كل التفاصيل المتعلقة باشتراكات جهات العمل، وأهم التغييرات التي تم القيام بها من قبل الجهة وتأثيرها على قيمة الاشتراكات الشهرية.

وذكر أنه يوفر لجهات العمل خدمة دفع الاشتراكات التقاعدية الشهرية بالخصم المباشر من الحساب المصرفي لجهة العمل عبر «قناة الخصم المباشر».