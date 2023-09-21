الامارات | 10 آلاف درهم غرامة التخزين في غرف المولدات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت هيئة أبوظبي للدفاع المدني تشديد العقوبات على المخالفات الخطرة التي تهدد سلامة الأفراد داخل المباني، ومن ذلك إساءة استخدام الغرف المخصصة للمولدات، وتركيب خزانات للمواد الخطرة غير معتمدة، ووجود طفايات غير صالحة.

ونبهت إلى أن قيمة مخالفة التخزين في غرف المولدات والخدمات والمضخات تبلغ 10 آلاف درهم، بينما يترتب على مخالفة تركيب خزانات المواد الخطرة أو السوائل القابلة للاشتعال غير المعتمدة من الدفاع المدني غرامة بقيمة 30 ألف درهم، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني في الدولة.

وأشارت الهيئة إلى أن مخالفة وجود طفايات يدوية في المبنى بحالة سيئة وغير صالحة للاستخدام تبلغ 500 درهم.

ودعت السكان إلى الالتزام بتعليمات الهيئة في شأن عدم استخدام أسطوانات الغاز في المباني المزودة بأنظمة الغاز المركزي حفاظاً على سلامة الجميع.

ورصدت الهيئة من خلال جولات ميدانية مفاجئة نفذتها أخيراً، مخالفات وممارسات خاطئة يرتكبها سكان داخل بعض البنايات، منها وضع أثاث قديم ودراجات ومناشر غسيل تعرقل المسالك والمخارج المخصصة للهروب من المبنى في أوقات الطوارئ، الأمر الذي اعتبرته الهيئة يؤثر في السلامة العامة للسكان والزوّار.