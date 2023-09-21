الامارات | زيادة الوظائف الحكومية إلى 469 شاغراً في «رؤية الإمارات للتوظيف»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - زادت 22 جهة حكومية مشاركة ضمن «منصة حكومة دبي» في معرض «رؤية الإمارات للتوظيف» عدد الوظائف من 350 إلى 469 شاغراً للمواطنين، في حين وصل عدد المسجلين في التطبيق الذكي لوظائف دبي إلى 5010 مواطنين.

وأجرت الجهات الحكومية مقابلات عدة للتوظيف مع باحثين عن عمل من الشباب والشابات الإماراتيين.

وقال مواطنون باحثون عن عمل خلال زيارتهم للمعرض الذي يختتم فعالياته اليوم في مركز دبي التجاري العالمي، إنهم يفضلون زيارة معارض التوظيف عن التقديم عبر المواقع الإلكترونية، خصوصاً إذا وفرت المعارض إمكانية إجراء المقابلات الفورية مع مسؤولي التوظيف في الجهات المشاركة بها.

وتفصيلاً، قال باحثون عن عمل (فاطمة أحمد، وخولة عبدالله، وشيماء يعقوب، وأحمد سيف)، إنهم خريجون جدد (2022)، وقدموا أخيراً طلبات لتوظيفهم عبر منصة «نافس»، وينتظرون إجراء المقابلات.

وأكدوا أنهم فضلوا زيارة معرض «رؤية الإمارت للتوظيف» للقاء أصحاب العمل أو مسؤولي التوظيف في جهات العمل بشكل مباشر، ليتعرفوا بشكل أكبر إلى هذه الجهات من خلال الشرح الذي يقدم لهم عند زيارتهم لأجنحة المعرض.

وأضافوا أن معارض التوظيف تقدم خدمة كبيرة للباحثين عن عمل، وهي توفير فرصة المقابلات الشخصية. وتابعوا: «إذا لم تكن نتيجة هذه المقابلات التوظيف فإنها تكسب الباحث عن عمل خبرة هذه المقابلات، وتزيل رهبة الخضوع لمثل هذه اللحظات».

وأجرت الجهات الحكومية المشاركة ضمن منصة حكومة دبي في المعرض العديد من مقابلات التوظيف مع الباحثين عن عمل من الشباب والشابات الإماراتيين، إذ توفر الجهات المشاركة في منصة حكومة دبي وعددها 22 جهة 469 شاغراً وظيفياً للمواطنين، في حين زاد عدد المسجلين في التطبيق الذكي لوظائف دبي ليصل إلى 5010 مواطنين.

وزار الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، عبدالله البسطي، أمس، منصة حكومة دبي في معرض رؤية الإمارات للوظائف 2023، التي تشرف عليها دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي.

كما زار منصة حكومة دبي في المعرض كل من: مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، الدكتور لؤي بالهول، ومدير عام جهاز الرقابة المالية في دبي، عبدالرحمن حارب الحارب، ومساعد المدير العام لشؤون الموارد والخدمات المساندة في الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، اللواء جمال بن عاضد المهيري.

وقال مدير إدارة الشؤون الحكومية والعقارات في مجموعة «ماجد الفطيم»، علي عبدالله، إن دعم «نافس» في المعرض يشجع الشركات على الحضور، والباحثين عن عمل لزيارته بكثافة، مؤكداً أن المجموعة تعد سوقاً لتدريب المواطنين وإكسابهم مهارات متنوعة، لتعدد الجنسيات العاملة بجميع فروعها. وأشار إلى أن عدد الموظفين العاملين في جميع فروع «ماجد الفطيم» بلغ 46 ألف موظف وموظفة.

ويجمع المعرض الشركات المعنية بالتوظيف في مكان واحد، ما يسهل على الباحثين عن عمل التقدم لأكثر من جهة، ومقابلة مسؤوليها، فضلاً عن أن المعرض يمنح الباحث عن عمل ثقة أكبر في وصول طلب شغله للوظيفة إلى صاحب العمل، إضافة إلى أن المقابلة الشخصية تشجع الطرفين على إتمام عملية التوظيف.

وأضاف عبدالله أن «ماجد الفطيم» استهدفت منذ إطلاق «نافس» تعيين 3000 موظف مواطن في فروع المجموعة، مشيراً إلى أن الشركة تمكنت من توظيف ما يقرب من 50% من العدد المستهدف، حيث عينت 1437 مواطناً ومواطنة خلال 24 شهراً. وذكر أن رؤية شركات ماجد الفطيم سباقة في عملية توظيف المواطنين قبل انطلاق «نافس»، ومازالت مستمرة في توجهها، لافتاً إلى أن منصة «نافس»، وهي دعم حكومي بتوجيهات القيادة، حفزت المواطنين الباحثين عن عمل للإقبال على شغل وظائف في القطاع الخاص، وكذلك فإنها حافز لجهات العمل لاستقطاب الكوادر المواطنة.

• 5010 مواطنين مسجلون في التطبيق الذكي لوظائف دبي.

جناح شرطة دبي الجوي يستقطب النساء

فتحت القيادة العامة لشرطة دبي في معرض «رؤية الإمارات للوظائف» الباب لاستقطاب كفاءات من العنصر النسائي وضمهن إلى الجناح الجوي، وإخضاعهن لاختبارات مكثفة ومتعددة ضمن مبادرة التحاق العناصر النسائية، ليكنّ قائدات للطائرة العمودية (الهليكوبتر).

وأكد مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، اللواء الدكتور صالح عبدالله، أن شرطة دبي وبتوجيهات من القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، ومتابعة مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، اللواء أحمد محمد رفيع، فتحت باب التسجيل لتترجم توجهات القيادة التي جعلت من المرأة الإماراتية شريكاً للرجل في العطاء والتنمية، ومنحتها الدافع والتحفيز وكل الإمكانات لتبرز قدراتها وتتبوأ مناصب عليا، وترفع اسم وطنها في المحافل الدولية، مضيفاً أن شرطة دبي تتخذ من تمكين المرأة نهجاً في سياستها، وتقدم كل أشكال الدعم لها لتكون شريكاً أساسياً وجزءاً من منظومة العمل الأمنية لشرطة دبي، والمشاركة بفاعلية في خدمة الوطن.

وأضاف أن شرطة دبي حريصة على استقطاب القدرات المواطنة، وتعزيز العمل الشرطي المستقبلي بكوادر وطنية قادرة على استشراف المستقبل وتحقيق تطلعات القيادة في تعزيز الأمن والأمان للناس وإسعاد المجتمع، وذلك لن يتحقق إلا بدعم الشباب ومنحهم الفرصة ليثبتوا جدارتهم وقدرتهم على المشاركة في صناعة المستقبل. وبيّن مدير إدارة الاختيار والتوظيف في الإدارة العامة للموارد البشرية، المقدم حمد بن دعفوس، أن مشاركة شرطة دبي في المعرض فرصة للالتقاء بأصحاب الكفاءات والتخصصات، موضحاً أن التقدم للانضمام لشرطة دبي عبر الموقع الإلكتروني لشرطة دبي ejob.dubaipolice.gov.ae أو عبر التطبيق الذكي لشرطة دبي.

شرطة دبي تفتح الباب للنساء ليكنّ قائدات للطائرة العمودية (الهليكوبتر). من المصدر

200 مواطن يتقدمون للعمل بـ «الإمارات المالي»

تقدم أكثر من 200 مواطن ومواطنة لفرص التوظيف والتدريب التي يوفرها «معهد الإمارات المالي» خلال أول أيام مشاركته في معرض الإمارات للوظائف «رؤية 2023».

ويتيح معهد الإمارات المالي لزوار المعرض من طلبة المرحلة الثانوية والجامعات وحديثي التخرّج والباحثين عن فرص مهنية العديد من الفرص النوعية للمواطنين في القطاع المصرفي والمالي بمختلف مجالاته، ويتيح أيضاً برامج تدريبية متقدمة ومتخصصة مثل برنامج بكالوريوس العلوم الاكتوارية وبرنامج تطوير قادة المستقبل في قطاع التكنولوجيا المالية الذي يقام بالتعاون مع جامعة أوكسفورد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.

وقالت مدير عام معهد الإمارات المالي بالوكالة، نورة البلوشي: «نغتنم مشاركتنا في معرض رؤية الإمارات للتوظيف للتعريف ببرنامج (إثراء) الذي نسعى من خلاله لتدريب وتوظيف 5000 مواطن ومواطنة لمواقع حيوية وقيادية في القطاع المصرفي والمالي بحلول عام 2026».