الامارات | 82 ألف مواطن ومواطنة يعملون في 17 ألف شركة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصل عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص والمصرفي إلى أكثر من 82 ألف مواطن ومواطنة يعملون في أكثر من 17 ألف شركة.

وقال بيان لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية أمس بمناسبة مرور عامين على إنشائه وإطلاق برنامج «نافس»، إنه قرابة 52 ألف مواطن ومواطنة انضموا للعمل في القطاع الخاص بعد إطلاق «نافس»، ويتجاوز عدد الشركات الخاصة التي توظف المواطنين حالياً 17 ألفاً. ووفرت منصة «نافس» الإلكترونية خلال العامين الأخيرين أكثر من 32 ألف فرصة عمل، بوجود نحو 11 ألف شريك من القطاع الخاص، ويستفيد من دعم «نافس» حالياً أكثر من 61 ألف مواطن ومواطنة يعملون في القطاع الخاص.

وأشاد أمين عام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية غنام المزروعي، بحجم ما تحقق من إنجازات خلال الفترة القليلة الماضية، والتي جاءت بدعم لا محدود من القيادة التي أولت ملف التوطين عناية خاصة، ووفرت كل سبل الدعم لتوفير النجاح وتحقيق ما نراه من إنجازات، مؤكداً أن ما قدمه المجلس برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية نائب رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس الإدارة، في هذا الملف كان له أكبر الأثر في ما تحقق من نجاح وإنجاز، وذلك من خلال المتابعة المستمرة والحثيثة وتوفير سبل النجاح وتسخير كل الإمكانات وتذليل أية صعوبات.

وأضاف المزروعي أن ما حققه مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية وبرنامج «نافس» لا يقتصر على الأرقام والإحصاءات فحسب، بل يمتد إلى العديد من الإنجازات الاستراتيجية الداعمة لأهداف المجلس، مثل إجراء عدد من التعديلات منذ بداية برنامج «نافس» لزيادة المرونة ومواكبة تطور سوق العمل الإماراتية، وذلك بمراجعة السياسات وشروط الأهلية ونطاق التغطية، وإصدار القرارات والتعديلات لخدمة المواطنين في القطاع الخاص بهدف توسعة منفعة البرنامج ليشمل أكبر قدر ممكن من المواطنين، كذلك تم إطلاق «جائزة نافس» السنوية لتحفيز وتكريم المتميزين من الأفراد والشركات، وإطلاق مبادرة «مجلس نافس للشباب»، ليكون جسراً للتواصل المباشر والفعال مع المجتمع والشباب المواطنين، بالإضافة إلى «برنامج قيادات نافس» الداعم للكوادر المؤهلة لتولي الوظائف والمناصب القيادية في جهات عملهم بالقطاع الخاص.

وأكد توجه المجلس خلال الفترة المقبلة لزيادة جهود التعاون مع هذا القطاع الحيوي في دفع عجلة التنمية وتطوير قدرات الموارد البشرية المواطنة، لتمكينها من المساهمة في مسيرة الاقتصاد الوطني وما يحققه من نجاحات.

من جانبها، قالت وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون التوطين بالإنابة والوكيل المساعد لشؤون العمل عائشة بالحرفية، إنّ «نافس» أسهم في تغيير حياة أكثر من 82 ألف مواطن ومواطنة يعملون في أكثر 17 ألف شركة في القطاع الخاص، محوّلاً طموحاتهم إلى واقع، ودعت الشباب المقبلين على سوق العمل إلى التسجيل في منصة «نافس»، لاستكشاف الفرص المهنية وبرامج التدريب المتاحة، لكي ينطلقوا في رحلة تغيير حقيقية في حياتهم المهنية.

وعلى مدار عامين، شهد «نافس» العديد من التحديثات والتحسين في إطار الحرص على تقديم أفضل المزايا والفوائد للمستفيدين، فقدّم حزمتين من البرامج الداعمة للمواطنين، تخصّصت الأولى ببرامج الدعم المالي التي شملت برنامج دعم رواتب المواطنين وبرنامج الدعم المؤقت وعلاوات أبناء العاملين في القطاع الخاص، بالإضافة إلى برنامج اشتراك والبرامج التدريبية أثناء العمل، والدعم المالي لبرنامج خبرة ومزايا.

بينما تضمّنت الحزمة الثانية التي أطلقت في مارس 2022، مجموعة من البرامج التدريبية، أبرزها برنامج كفاءات وتطوير كوادر القطاع الطبي والصحي، إلى جانب برنامج الإرشاد المهني، وغيرها من البرامج التي تنفّذ بالشراكة مع مؤسسات أكاديمية وتدريبية رائدة ومجموعة من الجامعات الرائدة في مختلف أنحاء الدولة.

كما أطلق «نافس» أخيراً برنامج لتحسين المهارات القيادية «برنامج قيادات نافس» وأصبح «نافس» اليوم جسراً يربط بين الطموحات والواقع، ورمزاً للإنجاز الوطني الرائد، الذي يضع المواطن في صميم جهوده، ويحرص على منحه الحياة الكريمة والمستقبل المزدهر الذي يتطلع إليه.

• 52 ألف مواطن ومواطنة انضموا للعمل في القطاع الخاص بعد إطلاق «نافس».