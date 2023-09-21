الامارات | 7 متنافسات في اليوم الخامس لمسابقة الشيخة فاطمة للقرآن

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اشتدت المنافسة في التسابق في حفظ كتاب الله بين سبع متنافسات ضمن فعالية اليوم الخامس من مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم في دورتها السابعة، في قاعة الفعاليات في ندوة الثقافة والعلوم بمنطقة الممزر في دبي.

حضر المنافسات مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، المستشار إبراهيم محمد بوملحة، ونائب رئيس اللجنة المنظمة، الدكتور سعيد عبدالله حارب، وأعضاء اللجنة وعدد من المسؤولين وأولياء أمور المتسابقات ومرافقيهن، والجمهور المتابع للفعاليات.

وتسابقت أمام لجنة التحكيم الدولية في الفترة الصباحية: اندي بوصو جاترا من السنغال وذلك في الحفظ برواية قالون، فيما تتسابق برواية حفص: حواء دوكوري من مالي، وفريدة محمد من أفغانستان، ومريم سيري باه من سيراليون، وفي الفترة المسائية تسابقت الشيخة عليا بنت سعيد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم من الإمارات، وعائشة عزة محمد رشيد ويلنغارا من الهند، ومروة أحمد محمود من جيبوتي، وذلك في الحفظ برواية حفص.

وأعدت اللجنة المنظمة للمسابقة زيارة لضيوف الجائزة من المتسابقات ومرافقيهن إلى «برواز دبي»، باعتباره واحداً من أحدث المعالم الثقافية على مستوى الدولة، ويُشكل صرحاً بارزاً يؤطر مشاهد وإطلالات ساحرة على دبي القديمة والحديثة، ليصبح جسراً يربط ماضي الإمارة العريق بحاضرها المزدهر. ويوفر «برواز دبي» إطلالات بانورامية على كامل مدينة دبي ويحكي قصتها عبر الزمن منذ تأسيسها حتى تنفيذ خططها الطموحة لتحقق مستقبلاً زاهراً. وقد أدهش المتسابقات ومرافقيهن وأسعدهم هذا الإبداع الكبير ومشاهدات المنظر الخلاب لغروب الشمس من أعلى الجسر، والانتقال بالمصاعد البانورامية والاستمتاع بالإطلالة على مدينة دبي من جانبي «البرواز» وإثراء التجربة من خلال المشي على الممر الزجاجي المضيء في الجسر المعلق، والتعرف على أبرز معالم المدينة ووجهاتها السياحية والتقاط الصور التذكارية مع أجمل المعالم في دبي.