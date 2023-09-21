الامارات | تجارب عربية وعالمية في أولى دورات المنتدى الإعلامي للشباب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت اللجنة التنظيمية لمنتدى الإعلام العربي عن برنامج «المنتدى الإعلامي للشباب» في دورته الأولى والذي يتم تنظيمه بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، في الخامس والعشرين من سبتمبر الجاري في مدينة جميرا بدبي، قبل يوم واحد من انطلاق أعمال منتدى الإعلام العربي.

جاء ذلك خلال اللقاء الإعلامي الذي نظمه أمس، نادي دبي للصحافة، بحضور نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام رئيسة نادي دبي للصحافة، منى غانم المري، وأعضاء اللجنة التنظيمية لمنتدى الإعلام العربي، حيث ستتضمن أجندة المنتدى المخصص للشباب، جلسات ملهمة والتجارب الإعلامية العربية والعالمية حول عدد من الموضوعات المعنية بمقومات نجاح وتميز الشباب في قطاع الإعلام.

ويستضيف المنتدى نخبة من المتحدثين والشخصيات الإعلامية العالمية والعربية لمشاركة الشباب تجاربهم في مختلف المجالات.

وأكدت منى غانم المري، أن المنتدى يسعى في أول انعقاد له إلى تحفيز الطاقات الشابة وتعزيز مشاركتها في صنع إعلام المستقبل، انطلاقاً من قناعة كاملة بأن الشباب هم الأقدر على ريادة مسيرة التطوير الإعلامي بما يملكونه من طاقات مبدعة وفكر متطور، وانفتاح على التكنولوجيا وتطبيقاتها التي ستكون المسؤول الأول عن تشكيل صورة الإعلام في المرحلة المقبلة.

ووجهت الدعوة إلى شباب الإعلاميين للاستفادة من تجارب رواد الإعلام وخبراتهم كركيزة ينطلقون منها في عملية التطوير، والتأسيس على الثوابت المهنية من قيم وأخلاقيات إعلامية تشكل الضمانة التي تكفل للإعلام نزاهته ومصداقيته في عصر تتواتر فيه التحديات الناجمة عن التطور السريع في المجال التكنولوجي، بما صاحبه من ظواهر غريبة تتطلب قدراً كبيراً من الوعي في التعامل معها.

وأكدت مديرة نادي دبي للصحافة، الدكتورة ميثاء بوحميد، أن جلسات المنتدى روعي فيها أن تجمع شباب الإعلاميين بأصحاب خبرات كبيرة، فضلاً عن استعراض تجارب ملهمة لشباب تمكنوا من إثبات ذواتهم وجدارتهم في عالم الإعلام، لاسيما من خلال الفرص الكبيرة التي فتحها التطور التكنولوجي أمام أصحاب المواهب، للانطلاق في عالم النجاح والتميز الإعلامي والانتشار.

وأكد عضو اللجنة التنظيمية لمنتدى الإعلام العربي، هشام العلماء أن «تخصيص أولى دورات المنتدى الإعلامي للشباب بصورة حصرية لطلبة وطالبات الإعلام، بداية لمرحلة جديدة من العمل المكثف لتأهيل جيل من شباب الإعلاميين المؤهلين، وزيادة إسهامهم في القطاع الإعلامي وتأكيد تأثيرهم في الارتقاء بقدراته، وتعزيز مواكبته للمتغيرات المحيطة، وقدرته على التعامل بكفاءة مع التحديات التي قد تجلبها، لاسيما على صعيد التطور التكنولوجي».

ويلقي الكلمة الرئيسة للمنتدى، وزير التربية والتعليم في دولة الإمارات، الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، ويستضيف المنتدى أصحاب التجارب الملهمة وقصص النجاح من جيل الشباب الذين تمكنوا، خلال فترة وجيزة، من تحقيق مكانة مميزة لهم في ساحات الإعلام، لاسيما الرقمي منها، فضلاً عن استضافة عدد من القيادات التنفيذية لمؤسسات إعلامية ومنصات رقمية نجحت في بناء جمهور عريض لها في المنطقة.

وتتضمن فعاليات المنتدى تنظيم «خلوة الإعلام للشباب»، حيث أوضحت عضو اللجنة التنظيمية لمنتدى الإعلام العربي، آمنة خليل، أن الخلوة تهدف إلى تطوير الكفاءات الإعلامية الإماراتية وصقل مواهبهم وقدراتهم المهنية، وإمدادهم بمقومات التميز في تخصصهم، من أجل تأكيد قدرة الكادر الإعلامي الإماراتي الشاب على إثبات ذاته وجدارته بأن يكون شريكاً في عملية التطوير، بل رائد لجهودها خلال السنوات المقبلة.

وستركز حوارات «المنتدى الإعلامي للشباب» الذي سيعقد تزامناً مع منتدى الإعلام العربي 2023، على موضوعات حيوية تلامس الواقع الإعلامي للشباب العربي، وكيفية النهوض به لمواكبة رؤية الشباب لإعلامه في المستقبل، كما سيتضمن جلسات «ماستر كلاس»، بالتعاون مع مؤسستين عالميتين هما «نتفلكس» و«تك توك».

وتستضيف واحدة من جلسات المنتدى، مقدم البرامج الإذاعية كريس فيد المقيم في دبي والذي يحظى بمتابعة أكثر من مليون شخص كل صباح، كما يتابعه مئات الآلاف عبر «إنستغرام»، ليشارك الشباب وحضور المنتدى تجربته الإعلامية حول برامج الواقع، وتحاوره في الجلسة الإعلامية إنجي كيوان.

ويستضيف المنتدى مؤسسة «سينما عقيل»، المخرجة بثينة كاظم، والمخرج والمنتج عبدالله بوشهري، والمخرجة والمنتجة نهلة الفهد، للحديث عن التجارب العربية وطموحات تعزيز تنافسية الإنتاج السينمائي العربي على الصعيد العالمي، وصولاً إلى الفوز بجوائز «الأوسكار».

ويشارك عميد كلية محمد بن راشد للإعلام علي جابر، تجربته الإعلامية ورؤيته في كيفية إعادة ثقة الشباب العربي بإعلامه، كما يشارك المدير التنفيذي لوكالة الصايغ للإعلام، عبداللطيف الصايغ، تجربته الشخصية في العمل الحكومي في دبي وتأسيس إحدى أكبر الشركات الإعلامية في المنطقة، ومن ثم الانتقال إلى القطاع الخاص ليبدأ قصة نجاح جديدة، من خلال ريادة الأعمال في مجال التسويق والاتصالات.

كما يشارك مؤسس شركة «ثمانية»، عبدالرحمن بومالح، والمؤسس والمدير العام لـ«شركة بوخش براذرز»، أنس بوخش.

ويشارك الدكتور والكاتب محمد نغيمش في جلسة تفاعلية مع صانع المحتوى أحمد المرزوقي، تحت عنوان «الإعلام بين جيلين».

وينظم منتدى الإعلامي للشباب جلسة تحت عنوان «توظيف التواصل الاجتماعي في ريادة الأعمال»، ويشارك المتحدثون، الشباب من خلالها تجاربهم الناجحة في تأسيس الأعمال والاستفادة من الفرص التي تقدمها شبكات التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية لتطوير منتجاتهم وخدماتهم. وينظم المنتدى جلسات «ماستر كلاسس» بغرض إلهام شباب المستقبل لتطوير مشروعاتهم، وتمكين رواد الأعمال الحاليين والمستقبليين.

وتشارك منصة «نتفليكس» في جلسة حول سرد القصص عبر الأفلام والمنصات الرقمية، وتوفر منصة «تيك توك» فرصة للشباب والشركات على حد سواء لإظهار إبداعاتهم الحقيقية، حيث ستقدم هذه الجلسة للحضور طرق صناعة القصص الملهمة للجمهور العربي.

منى المري:

• «المنتدى يسعى في أول انعقاد له إلى تحفيز الطاقات الشابة وتعزيز مشاركتها في صنع إعلام المستقبل».

• 200 طالب وطالبة معنيون بالإعلام يشاركون في المنتدى.