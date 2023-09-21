الامارات | استشارة قانونية.. هل يجوز توزيع الممتلكات على الأبناء قبل الوفاة؟

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سؤال :

ورد استفسار من قارئ ، يقول فيه :

لدي زوجة وابنة واحدة فقط...وسؤالي في حالة وفاتي ، هل يشترك إخوتي في الميراث ؟ ام الميراث سيكون خالصا لزوجتي وابنتي؟

الإجابة :

يجيب المستشار الدكتور يوسف الشريف بالقول :

نعم للأخوة ارث في هذه الحالة، وتفصيل ذلك، أن الزوجة ترث ثمن تركة الزوج فرضاً وذلك لوجود فرع وارث وهي البنت، والبنت ترث نصف تركة أبيها لعدم وجود ذكر يعصبها، وباقي التركة بعد ثمن الزوجة ونصف البنت يكون من نصيب الأخوة تعصيباً.

وإن كنت تخشى انتقال نصيب من ارثك لأخوتك فيمكنك تحويل ما تملكه في حياتك لابنتك وزوجتك أو من تريد ولا معقب عليك في ذلك لأنه من حقك أن تتصرف في مالك حال حياتك.

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