الامارات | دبي تطلق مشروع «السياحة الدينية» لزيادة السائحين 4%

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي مشروع السياحة الدينية في إمارة دبي، الذي يُعنى بتنفيذ مجموعة من الخطط والبرامج والمبادرات التي تخدم مجال السياحة الإسلامية في الإمارة.

وقال مستشار التواصل الحضاري بالدائرة أحمد خلفان المنصوري، خلال مؤتمر إعلامي أمس، إن مشروع السياحة الدينية في إمارة دبي يُعنى بتنفيذ مجموعة من الخطط والبرامج والمبادرات التي تخدم مجال السياحة الإسلامية في الإمارة، موضحاً أن المشروع يسهم في تعزيز مركز الإمارة نقطة جذب للسياحة الدينية العالمية للمقيمين والزوّار والسياح من المسلمين وغير المسلمين.

ويهدف المشروع إلى تعزيز مكانة دبي السياحية والريادة، وتحقيق رؤية الدائرة في أن نكون الأفضل عالمياً إسلامياً وخيرياً، والاستغلال الأكبر لمواسم الطاعات مثل (رمضان دبي، والأعياد وغيرها)، ودعم استراتيجية دبي 2025 في جعل مدينة دبي المدينة الأكثر زيارة على مستوى العالم بحلول عام 2025.

ولفت المنصوري إلى أن المشروع يحقق نسبة 3% أو 4% زيادة في عدد السياح للإمارة.

من جانبه، عرض مسؤول مبادرة السياحة الدينية الدكتور عبدالله إبراهيم عبدالجبار، أبرز معالم السياحة الدينية التي تمثلت في المسجد العائم ومن المتوقع الانتهاء منه العام المقبل وهو أول مسجد عائم في العالم ويتألف من ثلاثة طوابق (الأول طابق تحت الماء للصلاة والثاني قاعة متعددة الاستخدامات، والثالث معرض إسلامي) ويسع 50-75 مصلياً، وبكلفة نحو 55 مليون درهم.

ومن ضمن المعالم أيضاً المعرض القرآني ويمثل رحلة مصحف الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، رحمه الله، من بداية الفكرة وحتى الكتابة وصولاً إلى النسخ الأخيرة الموزعة حول العالم، وإفطار دبي (مبادرة فريدة في منطقة الخليج والشرق الأوسط تجمع ممثلي الطوائف الدينية على مائدة إفطار واحدة)، وزيارة المساجد التاريخية والجديدة والمتميزة.

وقال عبدالجبار إنه من ضمن المعالم السياحة الدينية في دبي تنفيذ فعاليات دينية واجتماعية مختلفة، وتجمع لأهالي الأحياء الجديدة في إمارة دبي تحت مبادرة هلا رمضان التي تشمل مجموعة برامج اجتماعية ورياضية وتثقيفية، والمشاركة في الحديقة القرآنية، وإضافة جزء خاص بالطب النبوي، وإقامة أسواق ملاصقة لبعض المساجد الحيوية في إمارة دبي أو المراكز التابعة للدائرة بهدف استهداف السياح المسلمين وغير المسلمين، للتعرف إلى عادات وتقاليد الأعياد.

• المشروع يعزّز مركز دبي نقطة جذب للسياحة الدينية العالمية للمقيمين والزوّار والسياح من المسلمين وغير المسلمين.